Gina Carano przyszła na świat w hrabstwie Dallas w Teksasie, a wychowywała się w Las Vegas w Nevadzie. Już w liceum świetnie radziła sobie w zmaganiach fizycznych. Stała na czele licealnej drużyny koszykarskiej, która pod jej wodzą uzyskała mistrzostwo stanowe. Po studiach za sprawą swojego partnera, Kevina Rossa, zainteresowała się uprawianą przez niego sztuką walki - boksem tajskim.



Carano w krótkim czasie stała się jedną z najlepszych zawodniczek, uzyskując 12 zwycięstw przy remisie i jednej porażce. W 2006 roku zadebiutowała w mieszanych sztukach walk (MMA). Karierę zakończyła w 2009 roku, po swojej pierwszej przegranej. W ciągu trzech lat stała się jedną z najpopularniejszych zawodniczek na świecie, a niektórzy nazywali ją "kobiecym obliczem MMA". Carano osobiście nie lubiła tego tytułu.

W czasie swej kariery bokserskiej i MMA Carano oswajała się z kamerą. Od 2005 roku pojawiała się w filmach dokumentalnych, ukazujących jej zmagania w kolejnych zawodach i programach reality show pokroju "Amerykańskich gladiatorów" (2008). Jej pierwszą rolą w karierze była jedna z postaci w grze strategicznej "Command & Conquer: Red Alert 3". Carano wcieliła się w sowiecką snajper. Następnie zagrała w niskobudżetowym "Blood and Bone" z Michaelem Jai White'em , który ukazał się od razu na rynku DVD.

Kinowym debiutem aktorskim Carano był thriller "Ścigana" (2011) Stevena Soderbergha . Reżyser miał się nią zachwycić podczas jednej z jej walk. Już wtedy widział, że musi obsadzić ją w swoim filmie. Zawodniczka MMA wcieliła się w tajną agentkę, która zostaje zdradzona przez swoich pracodawców. Gdy udaje jej się przeżyć zastawioną przez nich zasadzkę, poprzysięga zemstę. W czasie trwania produkcji Carano mierzyła się między innymi z Channingiem Tatumem , Michaelem Fassbenderem i Ewanem McGregorem . Chociaż sam film spotkał się z mieszanym odbiorem wśród krytyków, opinie na temat debiutującej aktorki były w przeważającej większości pozytywne - mimo że w postprodukcji część jej kwestii zdubbingowała Laura San Giacomo .

Carano trenowała do występu w "Ściganej" przez sześć tygodni pod okiem byłego agenta izraelskich sił specjalnych. Aktorka poznała między innymi techniki śledzenia i inwigilacji - w jej samochodzie zainstalowano nadajnik GPS, a jej zadaniem było zgubić ogon. Czasem Carano nie wiedziała, że trening jeszcze się nie skończył. Pewnego dnia jej nauczyciel zaskoczył ją po wizycie w salonie piękności. "Załatwiłam sobie wydłużanie włosów i czułam się śliczna, a ten czekał na mnie przy wejściu" - śmiała się później aktorka.

Największym problemem okazało się zapanowanie nad adrenaliną podczas scen walki. W jednej z nich Carano niechcący rozbiła wazon na głowie Fassbendera. W pierwszej chwili bała się, że zostanie zwolniona. Jednak Fassbender spokojnie przyznał, że wiedział, co się stanie, bo zauważył błysk w jej oku. Przy okazji uwielbiał treningi i realizację scen walki, więc entuzjastycznie podchodził do ich trudów. Mniej szczęścia miał Ewan McGregor. Podczas kręcenia jednej ze scen nie sparował ciosu i uderzył Carano. Kobiecie nic się nie stało, ale aktor doznał... urazu dłoni.

Po "Ściganej" Carano otrzymała angaż do roli drugoplanowej antagonistki w "Szybkich i wściekłych 6" (2013). Jednocześnie zaczęły pojawiać się plotki o kobiecej wersji hitu "Niezniszczalni" . Bohaterka Carano miałaby w nim dowodzić oddziałem składającym się z ikon kina akcji, który zostaje wysłany na misję niemożliwą. Projekt był wspominany przez kilka lat, ale ostatecznie nie doczekał się realizacji. Przez niedługi czas aktorkę wiązano także z postacią Wonder Woman. Ostatecznie wystąpiła w "Deadpoolu" , innym superbohaterskim widowisku, jako poboczna antagonistka.

Największym sukcesem w karierze aktorskiej Carano okazała się postać Cary Dune w "Mandalorianie", serialu ze świata "Gwiezdnych wojen" realizowanym dla platformy streamingowej Disney+. Bohaterka była łowczynią nagród i byłą członkinią Rebelii, szczerze nienawidzącą Galaktycznego Imperium. Jon Favreau, pomysłodawca postaci, przyznał, że kreując Dune od początku widział w tej roli Carano. Bohaterka pojawiła się w siedmiu odcinkach serialu i została bardzo dobrze przyjęta przez fanów. Pojawiły się nawet plotki o nowym serialu, którego Dune byłaby główną bohaterką. Niestety, plany te nigdy nie zostały zrealizowane. Wszystko za sprawą skandalu, jaki wybuchł w związku z wpisami aktorki w mediach społecznościowych.

W 2020 roku Carano wywołała szereg kontrowersji w związku ze swoją działalnością w sieci. Nie zgadzała się z obostrzeniami pandemicznymi i krytykowała zalecenie noszenia maseczek. W pewnym momencie w swojej notce biograficznej na Twitterze wpisała "beep/bop/boop" jako preferowane zaimki osobowe. Jej post wywołał oskarżenia o transfobię oraz reakcję Pedro Pascala , gwiazdy "Mandaloriana", który miał wytłumaczyć Carano, dlaczego zostało to źle odebrane przez osoby transseksualne. Aktorka przeprosiła za swoje zachowanie.



W niedługim czasie na jej profilach zaczęły pojawiać się jednak kolejne kontrowersyjne posty, tym razem dotyczące teorii spiskowych związanych z pandemią, ruchem QAnon i sfałszowaniem wyników wyborów prezydenckich w 2020 roku. W lutym 2021 roku Carano porównała prześladowania Żydów w III Rzeszy do sytuacji osób wykluczonych z życia publicznego z powodu ich poglądów politycznych. Do swojej wiadomości załączyła także zdjęcie z pogromów lwowskich, które miały miejsce w okresie od czerwca do lipca 1941 roku.

Jej wiadomość wywołała powszechne oburzenie, a część fanów zaczęła domagać się jej usunięcia z obsady "Mandaloriana". 11 lutego 2021 roku ogłoszono, że Carano nie jest związana umową z LucasFilm, a postać Cary Dune nie pojawi się w kolejnych produkcjach ze świata "Gwiezdnych wojen". Ze sklepów zniknęły także gadżety, przedstawiające bohaterkę. Niedługo później Carano została porzucona przez reprezentującą ją agencję United Talent Agency.

Jeszcze w lutym 2021 roku aktorka związała się z prawicowym serwisem internetowym The Daily Wire, prowadzonym przez kontrowersyjnego komentatora Bena Shapiro. Wkrótce ogłoszono, że Carano wystąpi w filmach produkowanych przez portal. Aktorka została także zaangażowana do niezależnego "My Son Hunter" w reżyserii Roberta Daviego . Film ma przedstawić kompromitujące fakty dotyczące życia Huntera Bidena, syna 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zdjęcia już się zakończyły, obecnie trwa prostprodukcja. Nie podano jednak daty premiery filmu.



