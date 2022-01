"Gierek" to film w reżyserii Michała Węgrzyna opowiadający o "złotej dekadzie" rządów tytułowego polityka czasów PRL. Akcja toczy się w latach 1970-1982 - od momentu, kiedy Gierek zostaje I sekretarzem KC PZPR do końca jego internowania. W filmie występują: Michał Koterski , Małgorzata Kożuchowska , Agnieszka Więdłocha , Sebastian Stankiewicz , Antoni Pawlicki , Rafał Zawierucha , Ewa Ziętek , Jan Frycz i Cezary Żak .

Reklama

Ten ostatni wcielił się w filmie w rolę przywódcy ZSRR - Leonida Breżniewa. Aktor w rozmowie z "Faktem" zapewnił, że produkcja dołożyła wszelkich starań, aby jego postać maksymalnie odzwierciedlała historyczny pierwowzór postaci. Gwiazdor serialu "Ranczo" przyznał, że efekt jest doskonały, gdyż przy charakteryzacji posłużono się "sztuczkami" rodem z Hollywood.

Instagram Post

"Specjalnie z Hollywood zostały sprowadzone specyfiki do postarzania twarzy i faktycznie efekt jest piorunujący, bo zobaczyłem siebie postarzonego o co najmniej 20 lat. Do tego doszła peruka, krzaczaste brwi Breżniewa i kostium, a aktor zawsze kocha takie zmiany" - wyznał Żak.



W filmie pojawia się słynna scena soczystego pocałunku Leonida Breżniewa i Edwarda Gierka, która miała miejsce w 1974 roku na Dworcu Gdańskim w Warszawie.

Instagram Post

"Tak, nakręciliśmy scenę, gdy Breżniew całuje Gierka, czyli Miśka Koterskiego, ale nie wiem, czy weszła ona do filmu. Sam jestem ciekawy i przebieram nogami, żeby to zobaczyć" - zapewnił Cezary Żak.



Na planie "Gierka" Cezary Żak musiał całować się również z Antonim Pawlickim, który wcielał się w rolę generała Roztockiego, wzorowanego na Wojciechu Jaruzelskim.

Instagram Post

"Gierkowi nigdy nie dano możliwości się wypowiedzieć, nigdy nie został zaproszony do żadnego radia ani telewizji (...). Prawda jest taka, że został osądzony, a według starej zasady prawa rzymskiego audiatur et altera pars - należy wysłuchać drugiej strony. Edward Gierek już nie żył, więc poszliśmy rozmawiać ze świadkami, żeby w końcu można było zobaczyć chociaż rewers, bo ciągle widzimy awers. To nie jest hagiografia, pokazujemy błędy, rzeczy naganne, które robił jako polityk. To film prawdziwy, film o człowieku, każdy sobie sam wyciągnie wnioski" - mówił producent filmu i współscenarzysta Heathcliff Janusz Iwanowski na uroczystej premierze "Gierka" w Dąbrowie Górniczej.