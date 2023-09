"Ghostbusters": Gwiazda skarży się na zarobki! Zapłacono je mniej niż koleżankom

Wyreżyserowany przez Paula Feiga film "Ghostbusters. Pogromcy duchów" nie przypadł do gustu widzom i spotkał się głównie z krytyką. Kiedy pięć lat później na ekrany trafiał kolejny reboot legendarnych "Pogromców duchów", został zignorowany. Teraz o tej produkcji z 2016 roku zrobiło się jednak głośno. Powodem jest premiera pamiętników Leslie Jones zatytułowanych "Leslie F*cking Jones". Aktorka ujawniła w nich, jak została potraktowana przez producentów tego filmu.

"Zapłacili mi mniej niż Melissie McCarthy i Kristen Wiig. Nic do nich nie mam, ale najpierw zaproponowano mi 67 tysięcy dolarów za rolę. Musiałam walczyć, by w końcu zapłacili mi 150 tysięcy" - napisała Jones.

Jak przypomina portal "The Hollywood Reporter", budżet filmu "Ghostbusters. Pogromcy duchów" wyniósł 150 milionów dolarów. Z tej kwoty aż 14 milionów poszło na gażę Melissy McCarthy. Nic więc dziwnego, że Jones ma żal. "Przekonywali mnie, że po roli w tym filmie moja kariera wystrzeli w kosmos i ustawię się na całe życie. Jak gdybym nie miała na koncie dekad pełnej sukcesów kariery" - napisała w swojej książce aktorka. Producenci filmu Feiga nie odnieśli się do jej zarzutów.

"Ghostbusters. Pogromcy duchów": Nie uratował kariery Jones

Występ w filmie "Ghostbusters. Pogromcy duchów" nie zaowocował renesansem kariery ekranowej Jones. Komiczka na małym i dużym ekranie pojawia się sporadycznie. W 2021 roku można ją było zobaczyć w filmie "Książę w Nowym Jorku 2", a ostatnio w serialu "Nasza bandera znaczy śmierć". Aktualnie Leslie Jones pracuje na planie filmu "I Am Maurice" występując u boku Chrisa Rocka ("Fargo"). Film opowiada o haitańskim emigrancie, który po trzęsieniu ziemi z 2010 roku przybywa do Stanów, by spełnić swoje marzenie o zostaniu pięściarzem.

"Ghostbusters. Pogromcy duchów": O czym opowiada film?

Zupełnie nowa wersja jednego z największych przebojów komediowych lat osiemdziesiątych. Owszem, duchy wciąż grasują, wciąż są niebezpieczne, ale ich pogrmocami będą... pogromczynie! Nowa odsłona pokaże, czym naprawdę jest Girl Power! Erin Gilbert (Kristine Wiig) i Abby Bergman (Melissa McCarthy) są autorkami książki o duchach. Jednak ich praca zostaje zdezawuowana i wyśmiana przez naukowców. Ale nadchodzi czas rewanżu - kiedy duchy opanowują Manhattan, Abby i Erin wkraczają do akcji...

