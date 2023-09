"La la land": Dwie sceny, dwie różne koszule

Jedną z wpadek kostiumowych zauważyli fani filmu " La la land " w reżyserii Damiena Chazelle. W jednej ze scen Sebastian, postać grana przez Ryana Goslinga , prowadzi samochód w brązowej koszuli.

Zdjęcie "La la land" / Image Capital Pictures / Film Stills / Forum / Agencja FORUM

W kolejnej scenie udaje się do swojego mieszkania na spotkanie z siostrą i tym razem ma... niebieską koszulę. Biorąc pod uwagę, że sceny następują jedna po drugiej, można się domyślać, że bohater nie miał szansy ani czasu na przebranie się. Następnie Sebastian siada przy pianinie i znów jest w... brązowej koszuli.

"Amadeusz": Metalowe zamki

Film "Amadeusz" z 1984 roku zdobył aż osiem Oscarów, w tym za najlepsze kostiumy. Twórcom nie udało się jednak uniknąć wpadki w postaci... współczesnych metalowych zamków. W niektórych scenach można dostrzec, że kostiumy mają zamki błyskawiczne, które zdecydowanie nie istniały w XVIII wieku. Błąd jest szczególnie rażący dla widzów, którzy przywiązują wagę do zbieżności historycznych w filmach.

"Pretty Woman": Julia Roberts przypadkowo pokazała za dużo

Julia Roberts wielokrotnie wyrażała niechęć do występach w scenach nagości, jednak w jednym z jej początkowych filmów przypadkowo pokazała za dużo na ekranie. W jednej ze scen w filmie "Pretty Woman" Vivian grana przez Roberts zbliża się do Edwarda Richarda (Richard Gere). W pewnym momencie piersi aktorki zostają wyeksponowane. Trwa to dosłownie chwilę, wiec wielu widzów prawdopodobnie tego nie dostrzegła. Z tego powodu można się domyślać, że zabieg ten nie był zamierzony.

Zdjęcie Julia Roberts w filmie "Pretty Woman" / Buena Vista / Getty Images

"Bliżej": Natalie Portman również zaliczyła kostiumową wpadkę

Julia Roberts to nie jedyny przykład aktorki, która na ekranie przez przypadek odsłoniła zbyt wiele. Natalie Portman w filmie "Bliżej" z 2004 roku wystąpiła w kilku bardzo odważnych scenach. Gdy jej bohaterka, która występuje w samej bieliźnie, rozmawia z Larrym (Clive Owen) w osobnym pokoju w klubie, kładzie się, krzyżuje nogi, a jej stanik za bardzo się obniża.

"Gladiator": Współczesne spodenki na ekranie

"Gladiator" to kolejny przykład filmu historycznego, który nie uniknął wpadek kostiumowych. Główny bohater bierze udział w wielu bitwach, lecz twórcy nie zadbali o to, by jego strój był w stu procentach dopracowany. Pod tuniką Maximusa można dostrzec... współczesne spodenki z lycry, które współcześnie noszą rowerzyści.

Zdjęcie "Gladiator" / materiały prasowe