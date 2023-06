"Ghost of Tsushima": Co to za gra?

"Ghost of Tsushima" to przygodowa gra akcji z otwartym światem stworzona przez studio Sucker Punch Productions i wydana w 2020 r. przez Sony Interactive Entertainment na konsolę PlayStation 4. Do tej pory sprzedała się na całym świecie w liczbie ponad 9,7 mln kopii.



Gra opowiada o samuraju Jinie Sakaiu, stającym w XIII wieku do walki z mongolskimi najeźdźcami na wyspę Tsushima. W 2021 roku Sony ogłosiło, że historia z gry zostanie zekranizowana. Po tej zapowiedzi zapadła cisza. Do teraz.

W wywiadzie dla serwisu internetowego Comic Book Movie Chad Stahelski potwierdził, że teraz bardzo intensywnie pracuje nad filmem fabularnym na podstawie gry. "Powiedziałbym, że ze względu na fabułę jest to najbardziej antysamurajski film o samuracjach" - zdradził. Zauważył przy tym, że cały zespół filmowy pracuje w ogromnym skupieniu, by jak najlepiej wykorzystać "doskonały materiał" wzorcowy.

"Tematyka i droga, którą przebywa Jin Sakai, począwszy od jego wyborów, kim ma się stać w obliczu potrzeb ludzi i jakie działania ma uznać za honorowe, jest dla mnie tak ważna, że nie chciałbym stracić ani cząstki tej historii" - wyznał reżyser, dodając że obraz będzie miał otwarte zakończenie, które umożliwi powstanie kolejnych produkcji (filmów lub seriali).

Na razie brak informacji o obsadzie i terminie premiery.