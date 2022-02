​Gerard Butler jako złodziej okradający bogaczy

Gerard Butler zagra główną rolę w "Just watch me" - widowisku łączącym elementy thrillera i filmu akcji. Będzie to ekranizacja powieści pod tym samym tytułem, opowiadającej o genialnym złodzieju, okradającym najbogatszych ludzi na świecie. Za scenariusz odpowiada twórca "Johna Wicka", Derek Kolstad.

Gerard Butler /Dia Dipasupil /Getty Images