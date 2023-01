George Clooney miał sparaliżowaną twarz! Jako nastolatek cierpiał na porażenie Bella

Z okazji 20. urodzin swojego talk-show Jimmy Kimmel zaprosił do programu tych samych gości, którzy odwiedzili go w pierwszym odcinku, konkretnie George’a Clooney'a i Snoop Dogga. Showman próbował zakpić z Clooney'a, prezentując jego szkolne zdjęcie, na którym ten w przedziwny sposób się uśmiecha. Aktor zbił go z pantałyku, wyjaśnił, że cierpiał wtedy na porażenie nerwu twarzowego.

Zdjęcie George Clooney / Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Turner / Getty Images