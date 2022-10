Dominika Gwit zawiesza karierę

Dominika Gwit-Dunaszewska od wielu lat związana jest z Wojciechem Dunaszewskim, którego poznała w 2006 roku na premierze spektaklu "2" wystawianego przez Teatr Hugonówka w Konstancinie. Rok później, dokładnie 22 czerwca 2017 roku, para się zaręczyła, a 7 lipca 2018 roku odbył się ich ślub. 10 sierpnia 2022 roku Dominika Gwit ogłosiła na swoim Instagramie, że wraz z mężem spodziewają się dziecka.

Ostatnio gwiazda poinformowała, że zawiesza swoje występy, ale równocześnie przekazała, że będzie chciała jak najszybciej powrócić na scenę.

"Jak zaczęliście tydzień? Ja dziś zaliczyłam ostatni hotelowy nocleg w trasie ze spektaklami! Zaraz jadę do Opola zagrać swoje ostatnie Szalone Nożyczki. W sobotę zagram ostatnią Pomoc Domową i koniec mojej "przeddzieciowej" przygody z Teatrem. W przyszłym roku praca będzie miała już zupełnie inny wymiar. Na Scenę wrócę jak najszybciej się da, bo przecież nie umiem bez Niej żyć. Ale na razie zajmę się tym, co najważniejsze. Zagram najważniejszą rolę w swoim życiu. Od listopada zajmę się już tylko Rodziną i przygotowaniami do życia we troje Och! Czy ja to wszystko ogarnę? Wy też miałyście mętlik w głowach w 3 trymestrze?" - napisała na Instagramie.

Dominika Gwit w "Galeriankach"

Dominika Gwit ukończyła Lart Studio w Krakowie, a w 2012 roku zdała egzamin aktorski w Związku Artystów Scen Polskich. Jest absolwentką dziennikarstwa na Wyższej Szkole Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie, a także filmoznawstwa na Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Jeszcze przed zdaniem egzaminu aktorskiego Dominika Gwit zadebiutowała na dużym ekranie. W 2006 roku zagrała w jednym z odcinków serialu "Samo życie", a 3 lata później otrzymała jedną z głównych ról w filmie Katarzyny Rosłaniec "Galerianki" .

"Galerianki" miały swoją premierę w 2009 roku. Produkcja przedstawiająca historię grupy nastoletnich dziewczyn borykających się z rozmaitymi problemami zyskała spory aplauz publiczności oraz wiele pochlebnych recenzji.

Dominika Gwit: Najważniejsze role

Oprócz wielu epizodów w takich serialach jak "Komisarz Alex" , "Za marzenia" czy "Kowalscy kontra Kowalscy" , Dominika Gwit przez dwa lata grała w "Na dobre i na złe", a w latach 2015-2016 współtworzyła obsadę telenoweli "Singielka" .

W styczniu 2017 roku media obiegła informacja, że Dominika Gwit weźmie udział w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". W parze z Żorą Korolyovem zajęła 4. miejsce w siódmej edycji emitowanej na antenie Polsatu wiosną 2017.

Od 2021 Gwit coraz częściej można oglądać na dużym ekranie. Wystąpiła w filmie fabularnym "Gierek" w reżyserii Michała Węgrzyna, gdzie wcieliła się w rolę sekretarki samego I sekretarza KC PZPR (w roli Gierka Michał Koterski). Produkcja nie została jednak dobrze przyjęta przez krytyków. Ostatnio aktorkę można było zobaczyć m.in. filmie "Inni ludzie" . Zagrała także epizodyczną rolę w komedii romantycznej "Miłość na pierwszą stronę" oraz w komedii "Gdzie diabeł nie może tam baby pośle" .

Dominika Gwit: Mistrzyni metamorfozy?

W marcu 2015 roku rozpoczęła swój własny cykl w porannym programie "Dzień Dobry TVN". Cykl "Odważ(e)ni" opowiadał historie osób, które mierzyły się z otyłością i odniosły w tym starciu sukces. Dominika Gwit otrzymała prowadzenie programu ze względu na fakt, iż sama schudła ponad 50 kilogramów. Cykl "Odważ(e)ni" był obecny na antenie do stycznia 2016 roku.

27 kwietnia 2016 roku nakładem wydawnictwa Muza na rynku ukazała się książka Dominiki Gwit "Moja droga do nowego życia". Celebrytka łączy w niej swoją utratę wagi z osiąganiem sukcesów zawodowych oraz zachęca czytelników do refleksji nad poczuciem własnej wartości i celami życiowymi.