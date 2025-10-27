Gala Europejskich Nagród Filmowych przesunięta na 2026 rok. Co się stało?

Europejskie Nagrody Filmowe (European Film Awards - EFA) to najważniejsze wyróżnienia na Starym Kontynencie. Statuetki, często nazywane "europejskimi Oscarami", przyznawane są od 1988 roku przez filmowców zrzeszonych w Europejskiej Akademii Filmowej. Uroczyste gale odbywały się początkowo w listopadzie, a od wielu lat w grudniu.



Tym razem, po raz pierwszy, ceremonia została przesunięta na styczeń. Skąd zmiana terminu?

Europejskie Nagrody Filmowe: zmiana terminu

Z komunikatu Europejskiej Akademii Filmowej wynika, jakie są motywacje tej decyzji. Chodzi m.in. o "lepsze włączenie się w międzynarodowy sezon nagród filmowych". 38. gala odbędzie się bowiem w okresie, w którym odbywają się najważniejsze imprezy filmowe na świecie, czyli po wręczeniu Złotych Globów, a przed zakończeniem oscarowego głosowania przez członków Amerykańskiej Akademii Filmowej.

W efekcie nominowane europejskie filmy (listę mamy poznać w połowie listopadzie) mają szansę na większy rozgłos, a sama gala może stać się bardziej znaczącym wydarzeniem w świecie nie tylko europejskiego kina. Uznano, że dotychczasowy grudniowy termin nie wykorzystuje w pełni potencjału marketingowego i medialnego, jaki mają EFA.

Dzięki przesunięciu terminu gali nominowane filmy otrzymają też więcej czasu na promocję, a członkowie Akademii będą mieli więcej czasu na obejrzenie produkcji.



38. ceremonia rozdania Europejskich Nagród Filmowych odbędzie się 17 stycznia 2026 roku w Berlinie.

Przypomnijmy, że w grudniu 2024 roku w szwajcarskiej Lucernie odbyła się 37. gala Europejskich Nagród Filmowych. Aż cztery statuetki otrzymała "Emilia Perez" . Produkcja została uznana za najlepszy film roku. Triumfowała również w kategoriach: aktorka, reżyseria i scenariusz.

Europejskie Nagrody Filmowe

Europejskie Nagrody Filmowe (European Film Awards) przyznawane za najwybitniejsze osiągnięcia w dziedzinie europejskiego kina fabularnego, dokumentalnego i animowanego. Zostały wręczone po raz pierwszy w 1988 roku. Statuetkę za najlepszy film otrzymał wówczas Krzysztof Kieślowski za "Krótki film o zabijaniu".

W późniejszych latach nagrody otrzymywali inni polscy twórcy, m.in. Marcel Łoziński za film krótkometrażowy "Poste restante", Paweł Edelman za zdjęcia do "Pianisty", Dorota Kobiela i Hugh Welchman za polsko-brytyjską animację "Twój Vincent", Anna Zamecka za dokument "Komunia", Paweł Pawlikowski za "Zimną wojnę". W 2024 roku "Dziewczyna z igłą" Magnusa von Horna otrzymała nagrody za najlepszą scenografię (Jagna Dobesz) i muzykę (Frederikke Hoffmeier).