Bohaterem filmu "Złodziej w hotelu" z 1955 roku jest grany przez Cary'ego Granta słynny złodziej biżuterii o pseudonimie "Kot". Wycofał się już z przestępczego fachu, ale musi wrócić na scenę, bo nieznany sprawca kopiuje jego styl i dokonuje serii brawurowych kradzieży w hotelach Lazurowego Wybrzeża. Romans z milionerką Frances ( Grace Kelly ) stwarza idealną okazję do zastawienia pułapki na rabusia, a przynętą ma być bajeczna biżuteria jej matki ( Jessie Royce Landis ) - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu.

Jak informuje portal "Deadline", scenariusz nowej wersji filmu Alfreda Hitchcocka napisze Eileen Jones ("Syn marnotrawny"). Gal Gadot , poza tym, że wystąpi w głównej roli, będzie też jedną z producentek powstającego filmu. Remake zostanie wyprodukowany dla studia Paramount Pictures. Nieznane są dokładne szczegóły planowanego projektu, ale nie można wykluczyć, że w nowej wersji "Kotem" będzie kobieta.

Nie jest to pierwsze podejście do stworzenia remake'u "Złodzieja w hotelu". O podobnym projekcie mówiło się już w 2011 roku, a napisaniem jego scenariusza miał zająć się Josh Stolberg ("Pirania").

11 lutego w kinach zadebiutuje w końcu nowy film z Gal Gadot w roli głównej - "Śmierć na Nilu" Kennetha Branagha . Jego premiera była już kilkukrotnie przekładana. Głównie z powodu pandemii COVID-19, ale też skandalu związanego z jedną z gwiazd tego filmu, Armiem Hammerem .



Liczba kolejnych projektów, z którym związana jest aktorka, robi wrażenie. To trzecia część "Wonder Woman" , film, w którym wcieli się w rolę Kleopatry, a także szpiegowski "Heart of Stone". Gadot ma też zagrać rolę Hedy Lamarr w serialu poświęconym tej legendarnej aktorce zwanej najpiękniejszą kobietą świata.

