Według statystyk serwisu, jego użytkownicy spędzili w ubiegłym tygodniu 23,69 mln godzin na oglądaniu "Furiozy" . Produkcja nie miała sobie równych - osiągnęła prawie dwa razy większy wynik niż znajdujący się na drugim miejscu argentyński film "All Hail" (produkcja zadebiutowała na platformie tydzień wcześniej). "Furioza" jest obecnie najchętniej oglądanym nieanglojęzycznym filmem w platformie Netflix .

"Furioza": Fabuła i zwiastun

"Furioza" to inspirowany prawdziwymi wydarzeniami film, który pokazuje świat, o którym większość z nas nie ma pojęcia. Świat kibiców - ultrasów, chuliganów i kobiet, które są z nimi w związkach. Scenariusz filmu powstawał kilka lat i oparty jest na prawdziwych relacjach gangsterów, dziennikarzy i agentów Centralnego Biura Śledczego Policji. Czym jest dla nich honor? Co się dzieje z tymi, którzy łamią zasady? Ile warta jest lojalność? Jak daleko można się posunąć dla czystej adrenaliny? Za co kochają ich dziewczyny? Czego w takiej grupie szuka jeden z głównych bohaterów filmu, będący na co dzień lekarzem (w tej roli Mateusz Banasiuk)? Jak potoczy się historia Dzikiej (Weronika Książkiewicz), która choć zna zasady, spróbuje rozbić układ, w którym się wychowała? Jaką cenę za bycie w Furiozie zapłaci Golden (Mateusz Damięcki)?

"Furioza": Zdjęcia z planu 1 / 21 "Furioza" to bezkompromisowa historia policjantki, która spróbuje rozbić układ, w którym się wychowała. To opowieść o miłości niemożliwej, o ludziach, którzy muszą stanąć po dwóch stronach barykady i tragicznym wyborze pomiędzy uczuciem, a przestępczym życiem zgodnym z określonymi zasadami. Film, który zadaje pytanie, czy człowiek ma prawo do zemsty, kiedy wymiar sprawiedliwości jest bezsilny. Źródło: materiały prasowe Autor: Kino Świat udostępnij

Netflix: Inne polskie sukcesy

To nie pierwszy raz, gdy polska produkcja cieszy się dobrymi wynikami w serwisie. Erotyk "365 dni" tygodniami znajdował się pośród najpopularniejszych tytułów. Premiera drugiej części filmu ma nastąpić w kwietniu.

Bardzo dobrze radził sobie także serial "Sexify" opowiadający o studentkach, pracujących nad stworzeniem aplikacji, pomagającej kobietom w osiągnięciu orgazmu.

Wśród produkcji, które także osiągnęły imponujące wyniki w serwisie, wymienić można: "W lesie dziś nie zaśnie nikt", "Dawid i elfy", "Jak pokochałem gangstera", "Pod wiatr".

Netflix tworzy zestawienia w oparciu o liczbę godzin, które użytkownicy spędzili, oglądając dany tytuł.

W kolejnych miesiącach ofertę streamingowego giganta wzbogaci aż osiemnaście polskich filmów i seriali. Wśród nich są m.in. oparty na prawdziwej historii i długo oczekiwany "Broad Peak" Leszka Dawida, "Pan Samochodzik i Templariusze", czyli adaptacja kultowej powieści Zbigniewa Nienackiego oraz kolejny horror Bartosza M. Kowalskiego.

