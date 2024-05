"Furiosa: Saga Mad Max" w nowym wydaniu. Czy to dobre posunięcie?

"Furiosa: Saga Mad Max": Zobaczymy czarno-białą wersję

George Miller ogłosił to podczas wywiadu z Joshem Horowitzem z MTV w ostatnim odcinku podcastu "Happy Sad Confused". Ujawnił, że nie tylko wyda czarno-białą wersję Furiosy, ale że ta wersja została już ukończona.

"Już to zrobiliśmy. To ostatnia rzecz, jaką zrobiłem przy tym filmie i nazwałem go 'Tinted Black and Chrome' " - powiedział Miller w trakcie podcastu.

Reżyser dodał również, że produkcje w czerni i bieli mają dla niego szczególne znaczenie i dają możliwość ukazania większego dramatyzmu.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy nowa wersja trafi do kin. W tym momencie na wielkich ekranach widzowie mogą oglądać wydanie w kolorze i... zbytnio tego nie robią. W miniony weekend wyniki filmu w boxoffice okazały się dość słabe.

"Furiosa: Saga Mad Max": Kontynuacja serii

"Furiosa: Saga Mad Max" to piąta część serii George’a Millera. Opowiada historię Imperator Furiosy, wprowadzonej we wcześniejszym filmie z 2015 roku. W Furiosę wcieliła się Anya Taylor-Joy, przejmując tę rolę od Charlize Theron.

