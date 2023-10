George Miller z pewnością miło wspomina premierę filmu "Mad Max: Na drodze gniewu" na festiwalu w Cannes w 2015 roku. Wystartował on poza konkursem, a wkrótce potem trafił do kin na całym świecie i zarobił 374 miliony dolarów. Sukcesowi kasowemu towarzyszył sukces artystyczny. Film z Tomem Hardym w roli głównej został nominowany do Oscarów w dziesięciu kategoriach. Ostatecznie zdobył sześć statuetek.

"Furiosa" George'a Millera z premierą na festiwalu w Cannes?

Portal Variety informuje, że plany studia Warner Bros. Discovery na "Furiosę" są podobne. To od dawna oczekiwany piąty film z serii "Mad Max", którego realizacja opóźniła się z powodu sporów prawnych. Miller rozważał, by rolę Furiosy powtórzyła Charlize Theron, jednak wymagałoby to jej cyfrowego odmłodzenia, co zniechęciło reżysera. Jest on zdania, że póki technologia nie pozwoli na w pełni wiarygodne odtworzenie ludzkiego oblicza, nie ma sensu jej stosować. Dlatego rolę główną dostała Anya Taylor-Joy . W filmie partnerował jej będzie Chris Hemsworth .



Pomysł pokazania "Furiosy" w Cannes zaakceptował już dyrektor tamtejszego festiwalu filmowego, Thierry Fremaux. "Zachowaliśmy wspaniałe wspomnienia światowej premiery filmu 'Mad Max: Na drodze gniewu' podczas festiwalu w Cannes. Świetnie byłoby gościć ekipę tej serii jeszcze raz z 'Furiosą'. Szczególnie że George Miller był wspaniałym przewodniczącym jury na festiwalu w 2016 roku. Wiem, ze teraz pracuje nad tym filmem i mam nadzieję, że zdąży skończyć przed przyszłorocznym festiwalem" - powiedział.