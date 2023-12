"Gdy pod koniec lat 90. zaczynałem grać w filmach, Polacy rozkoszowali się właściwie powstającym wtedy u nas gatunkiem pod tytułem komedia gangsterska. Z niewiadomych powodów widzowie pokochali oglądanie śmiesznych gangsterów na ekranie. Największą furorę robiły te produkcje, które były trochę sensacyjne, a trochę lekkie i przyjemne. ;Fuks' taki właśnie był. Mam ogromną nadzieję, że 'Fuks 2' też spodoba się widzom - że wybiorą się do kin i dobrze spędzą czas. Ten film można obejrzeć jako kontynuację, ale też jako zupełnie niezależną komedię gangsterką, jakiej dawno w Polsce nie było. Taką trochę w starym stylu" - podkreśla Maciej Stuhr.

"Fuks 2": Maciej Stuhr ojcem Macieja Musiała

Aktor po 25 latach ponownie wcielił się w Aleksa. Kiedyś grany przez niego bohater nazywał się Bagiński, dziś w jego dowodzie widnieje nazwisko panieńskie jego matki - Stawicki. Jednak to nie jedyne, co zmieniło się w jego życiu przez ostatnie ćwierć wieku. Został ojcem, zajął się prowadzeniem komisu samochodowego, zachorował na nadciśnienie i nie przypomina już siebie sprzed lat. Jednak kiedy jego syn Maciek - w którego wciela się Maciej Musiał - zakochuje się w niewłaściwej dziewczynie i wpada przez to w kłopoty, próbuje raz jeszcze rozpalić w sobie iskrę szaleństwa. Wszystko po to, by wyciągnąć z tarapatów swoje dziecko i oszukać przeznaczenie. Jak się okazuje - historia lubi się powtarzać, a jabłko niedaleko pada od jabłoni.



"Tajemnica dobrej komedii gangsterskiej polega na tym, żeby logiczność i oczywistość złamać tak, by stała się dla widzów zagadką. I scenariusz 'Fuksa 2' miał to od początku. Ze sceny na scenę jesteśmy coraz bardziej zaskakiwani. Rzeczy oczywiste za chwilę okazują się nieoczywiste i coraz bardziej zagadkowe. I dopiero na samym końcu te wszystkie puzzle składają się w całość. Co istotne, towarzyszą temu zabawne i zgrabnie napisane dialogi" - podkreśla Cezary Pazura, który w "Fuksie 2" wciela się w bezwzględnego gangstera Mirosława Bychawskiego, któremu zaszedł za skórę Maciek Stawicki.

"Fuks 2": Teksty z tego filmu mają szansę wejść do codziennego użytku

"Fuks 2" to pełna zaskoczeń i zwrotów akcji komedia gangsterska, która łączy pokolenia. Z jednej strony nawiązuje do kultowego filmu sprzed lat. Z drugiej - jest zupełnie nową historią dziejącą się we współczesnych realiach. Maciej Stuhr, który był głównym bohaterem "Fuksa", przekazuje pałeczkę młodszemu pokoleniu, które gra pierwsze skrzypce w tej produkcji. Tym razem to już nie Aleks jest w centrum uwagi, a jego kochliwy i uroczy syn Maciek, który odziedziczył po ojcu skłonność do wpadania w tarapaty. Dwudziestoparolatek wybierając się na randkę, nie spodziewał się, że ten wieczór wywróci jego życie do góry nogami. Zakochał się bez pamięci. Nie wiedział jednak, że dziewczyna, która zawróciła mu w głowie, jest blisko związana z niebezpiecznym gangsterem. Chłopak, zupełnie nieświadomie, zostaje wciągnięty w niebezpieczną intrygę, przy okazji ściągając problemy na siebie i swojego ojca. Nie zamierza jednak odpuszczać. Gra toczy bowiem się nie tylko o duże pieniądze, ale i miłość.

"Dobre kino to akcja, zaskoczenia i emocje. Wszystkie te elementy są w 'Fuksie 2'. I to na bardzo wysokim poziomie. To komedia gangsterska, w której znajdziemy wszystko, co najlepsze w tym gatunku - pościgi, uczucie między bohaterami, intrygę albo nawet dwie, niezwykłe zwroty akcji, odwieczną walkę dobra ze złem, poczucie humoru, śmieszne powiedzonka, no i momenty. A na nie się czeka. Jestem przekonany, że w 'Fuksie 2' jest kilka tekstów, które mają szansę stać się kultowymi i wejść do codziennego użytku" - dodaje Pazura.



"Fuks 2": O czym opowiada film?

Mimo że Maciek (Maciej Musiał) jest bystrym i ogarniętym dwudziestolatkiem, to pieniądze i samochód na randkę musi pożyczyć od taty. Jego ojciec Aleks (Maciej Stuhr) stara się żyć bez większych stresów, choć nie zawsze tak było. Miał skłonność do wpadania w tarapaty - i z gangsterami, i z kobietami. Poprzeczkę zawiesił naprawdę wysoko. Syn odziedziczył po nim brawurowy charakter i zamiłowanie do niebezpiecznych intryg. A wszystko zaczęło się od randki z internetu, która połączyła go z dwiema nieprzewidywalnymi kobietami (Paulina Gałązka i Katarzyna Sawczuk) oraz związanym z nimi wściekłym gangsterem (Cezary Pazura), na którego poluje emerytowany glina (Janusz Gajos), i wciągnęła w grę, której stawką jest wielka kasa oraz jeszcze większa miłość.

"Fuks 2" trafi do kin 12 stycznia 2024 r. Za dystrybucję filmu odpowiada Dystrybucja Mówi Serwis.