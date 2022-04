Projekt "Fucking Bornnholm" przeszedł wyjątkową ścieżkę - najpierw powstał scenariusz, na bazie którego zrealizowano serial audio (Bestseller Empiku). Ten był z kolei podstawą książki i audiobooka. Na koniec zrealizowano zdjęcia do filmu fabularnego. Wszystkie te odsłony łączy nazwisko Anny Kazejak - współautorki scenariusza, autorki książki i reżyserki wersji filmowej.

"'Fucking Bornholm' to historia Mai, która odkrywa, że tak naprawdę wszystkie role, które pełniła w rodzinie i poza nią, przestały jej odpowiadać. [...] Bardzo mi zależało, żeby zrobić film, który jest troszeczkę inny niż to, co mamy w polskim kinie. Nie chciałam, żeby to był dramat, nie chciałam, żeby to była komedia - najbliżej temu filmowi do tragikomedii - opowiada Anna Kazejak .

"Całe moje zadanie polegało na tym, żeby ten balans został utrzymany, żeby nie popaść w żadną skrajność. Ta historia, tak jak i nasze życie, jest bardzo zabawna, ale w swojej wymowie także bardzo głęboka i momentami dramatyczna, więc staramy się to bardzo umiejętnie rozgrywać, cieniować" - dodaje reżyserka.

"Najbardziej podobało mi się i fascynowało mnie to, że będę miała szansę zagrać kogoś, kto w trakcie tego dziwnego, krótkiego wyjazdu na Bornholm, się uwalnia. To jest ciekawe, bo jest trudne - wydaje mi się, że często jest tak, że większość z nas nigdy nie podejmuje walki, żeby dowiedzieć się, kim tak naprawdę jest poza tym, że pełni określone funkcje wobec innych ludzi" - wyznaje wcielająca się w Maję Agnieszka Grochowska .



"Chyba po raz pierwszy spotkałem na swojej drodze bohatera, który ani nie morduje niewinnych kobiet, ani nie opowiada jakiejś historii wyssanej z palca w stylu komedii romantycznej, ani nie biega gdzieś z pistoletem. Opowiadamy życiową historię z kręgu ludzi, w którym się też obracamy. Nie twierdzę, że jest to film o nas, ale mam wrażenie, że są to bohaterowie niezwykle nam bliscy poprzez to, że znajdują się w takiej sytuacji, w jakiej spokojnie my moglibyśmy się znaleźć" - zapewnia Maciej Stuhr , który zagrał w filmie w męża głównej bohaterki.

Grupa przyjaciół wybiera się z dziećmi na tradycyjny wyjazd na długi weekend, który od lat spędzają na duńskiej wyspie Bornholm. Incydent między dziećmi wywoła falę kryzysu w ich relacjach. Każda z par sprawia wrażenie szczęśliwej, ale czy tak jest naprawdę? Czy żyją pozorami?

"Fucking Bornnholm" bierze udział w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych festiwalu OFF Camera w Krakowie. Do kin trafi 6 maja.

