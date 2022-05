Reżyserka opowiada historię grupy przyjaciół, która wybiera się z dziećmi na tradycyjny wyjazd na długi weekend, który od lat spędzają na duńskiej wyspie Bornholm. Incydent między dziećmi wywoła falę kryzysu w ich relacjach. Każda z par sprawia wrażenie szczęśliwej, ale czy tak jest naprawdę? Czy żyją pozorami?



Widzowie będą mogli to sprawdzić na dużym ekranie od 6 maja.





Kto pojawił się na premierze "Fucking Bornholm"?

W warszawskim Kinie Muranów odbyło się spotkanie z twórcami oraz premierowy pokaz filmu.

"Chcę, aby widzowie poczuli dawkę emocji. Gwarantuję, że będzie można się wzruszyć, ale również uśmiechnąć. Życzę sobie, aby każdy wyszedł z projekcji z jakimiś przemyśleniami". - powiedziała reżyserka Anna Kazejak.





Reklama

Zdjęcie Maciej Stuhr / AKPA

W roli ojca zobaczymy Macieja Sthura:

"Jest to bardzo ciekawa, kameralna historia. Nasi bohaterowie poszukują przede wszystkim nici porozumienia i uczą się komunikacji między sobą. Mam nadzieję, że dla wielu widzów będzie to w pewnym rodzaju lekcja, ale również rozrywka". - powiedział aktor.



Na czerwonym dywanie pojawiła się Jaśmina Polak, która w filmie wciela się w rolę Niny.

Zobacz też: "Fucking Bornholm": Recenzja filmu

"Jestem pewna, że widzowie się zaskoczą, tym jak ta historia może rezonować. Film ma wydźwięk dość tragiczny, a jednocześnie jest komedią. Jestem bardzo szczęśliwa i wdzięczną, że miałam okazję tworzyć to dzieło, to dla mnie ogromne wyróżnienie" - przyznała Jaśmina.





Zdjęcie Jaśmina Polak / AKPA

Podczas premiery nie zabrakło również Grzegorza Damięckiego, którego zobaczymy w roli Dawida.

"Ten film pokazuje nam, że człowiek może być dobry i że wszystko, co najlepsze jest jeszcze przed nami. To opowieść dla osób, które wątpią w to, czy można się na nowo urodzić" - zdradził Damięcki.

Podczas uroczystej premierze pojawili się również: Magdalena Popławska, Aleksandra Popławska, Marta Kuligowska, Magnus Krepper, Piotr Trojan, Jowita Budnik.