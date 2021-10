Freida Pinto i Cory Tran są już małżeństwem. Goszcząc w programie "The Kelly Clarkson Show" gwiazda ujawniła, że podczas pandemii wraz z ukochanym podjęli spontaniczną decyzję o zalegalizowaniu związku.



Freida Pinto nie jest już singielką

Choć początkowo pochodząca z Indii aktorka i modelka marzyła o wytwornej ceremonii, bardzo szybko zdała sobie sprawę z tego, iż tak naprawdę nie chce tracić energii i czasu na organizowanie hucznego wesela. Wprowadzenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa ułatwiło jej podjęcie decyzji o rezygnacji z uroczystego przyjęcia.



"Tak naprawdę to bardzo romantyczna historia. Kiedy się zaręczyliśmy, sądziliśmy, że nasz ślub będzie wyjątkowy i magiczny. A potem wybuchła pandemia, która wciąż trwa. To wymusiło na nas zmianę planów. W pewnym momencie zdaliśmy sobie sprawę z tego, że jeśli postanowimy wyprawić wielkie, huczne wesele, będziemy je planować do końca życia i finalnie nic z tego nie będzie. Pewnego dnia wybraliśmy się więc do Honda Center w Anaheim w Kalifornii, gdzie mimo pandemii udzielano ślubów. Ci, którzy organizują wesele, wiedzą doskonale, jak bardzo to jest stresujące. Nie chciałam nabawić się wrzodów żołądka. Po ślubie wróciliśmy do domu i ucięliśmy sobie popołudniową drzemkę" - wyjawiła Pinto.

Para zaczęła spotykać się w 2017 roku, a dwa lata później Cory Tran oświadczył się ukochanej. Pod koniec czerwca gwiazda filmu "Slumdog. Milioner z ulicy" poinformowała fanów, że jest w ciąży.



Mimo dynamicznych zmian w życiu osobistym, Pinto nie zamierza na razie rezygnować z aktorstwa. W lipcu aktorka weszła na plan bożonarodzeniowej komedii romantycznej "A Christmas Number One". To opowieść o młodej kobiecie, która tuż przed świętami postanawia pomóc wujkowi odnaleźć miłość i odnieść zawodowy sukces. Pinto dostała też niedawno główną rolę w miniserialu "Spy Princess".

