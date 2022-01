John Cena w filmie "Freelance" wcieli się w postać byłego komandosa, który przyjmuje propozycję pracy jako ochroniarz dziennikarki granej przez Alison Brie . Ma ona przeprowadzić wywiad z dyktatorem. Wszystko staje na głowie, gdy rządzonym przez niego twardą ręką krajem wstrząsa przewrót wojskowy. Cała trójka: ochroniarz, dziennikarka i dyktator uciekają do dżungli, gdzie będą próbować przeżyć i nie pozabijać siebie nawzajem.

"Freelance": Twórcy

Scenariusz filmu "Freelance" napisał Jacob Lentz, autor związany z programem "Jimmy Kimmel Live!", a reżyserią zajmie się Pierre Morel, twórca filmów "Uprowadzona" , "13. dzielnica" czy "Smak zemsty. Peppermint" . Wśród producentów są twórcy takich hitów jak m.in. "Dredd 3D", "Przełęcz ocalonych" czy "Matrix: Reaktywacja".

"Freelance" to jeden z wielu projektów, nad którymi pracuje John Cena. Aktor jest aktualnie w trakcie zdjęć do thrillera politycznego "The Independent", a na premierę czekają dwa inne filmy z jego udziałem: "Project X-Traction" oraz "Argylle".

Alison Brie, prywatnie bratowa Jamesa Franco, ukończyła już zdjęcia do komedii romantycznej "Somebody I Used to Know" oraz komedii "Spin Me Round", w której zagrała u boku Aubrey Plazy. Aktualnie pracuje nad serialem "Roar", w którym zobaczymy też m.in. Betty Gilpin i Karę Hayward.

