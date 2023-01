Berlinale 2023: Film z Joanną Kulig otworzy festiwal

"She Came to Me": Joanna Kulig u boku hollywoodzkich gwiazd

Jak informuje portal "Deadline", film Rebeki Miller to eksploracja "miłości we wszystkich jej formach". Akcja rozgrywać się będzie w Nowym Jorku. Jego bohaterem jest cierpiący na blokadę twórczą kompozytor Steven Lauddem ( Peter Dinklage ), który nie jest w stanie ukończyć opery. A ta miała być jego triumfalnym powrotem na scenę. Za namową swojej żony ( Anne Hathaway ), która wcześniej była też jego terapeutką, Steven wyrusza na poszukiwanie inspiracji. Odkryje więcej niż sobie wyobrażał. Jak na razie nie wiadomo, kogo zagra w filmie Joanna Kulig .



"Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że otworzymy tę edycję festiwalu komedią, której nie sposób się oprzeć. Została ona zbudowana na podwalinach codziennych konfliktów wybuchających w zachodnich cywilizacjach" - oświadczyli dyrektorzy Berlinale: Mariette Rissenbeek i Carlo Chatrian. "She Came to Me" zostanie wyświetlone w Berlinie poza konkursem.

"Postaci stworzone przez Miller i odegrane przez wspaniałych aktorów wybierają inspirację daną chwilą zamiast być prowadzonym przez mody dyktowane im przez społeczeństwo. Niczym film stworzony w Hollywood przed wprowadzeniem kodeksu Haysa, 'She Came to Me' jest magiczną odą do wolności ekspresji" - kontynuują dyrektorzy Berlinale.

Tegoroczna edycja festiwalu ma przywrócić mu dawny blask przyćmiony przez pandemię COVID-19. Przewodniczącą tegorocznego jury będzie Kristen Stewart , a honorową nagrodę za całokształt twórczości odbierze osobiście Steven Spielberg , który zaprezentuje na festiwalu swój najnowszy film zatytułowany "Fabelmanowie" .