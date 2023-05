"Flash Before the Bang": Jessica Alba wraca do aktorstwa po czterech latach przerwy

We wrześniu w amerykańskim stanie Georgia rozpoczną się zdjęcia do sportowego filmu zatytułowanego "Flash Before the Bang". Scenariusz tej produkcji został oparty na prawdziwej historii istniejącej w latach 80. XX wieku drużyny lekkoatletycznej złożonej z niesłyszących biegaczy. Główną rolę w produkcji zagra Jessica Alba.

Jessica Alba /Lionel Hahn /Getty Images