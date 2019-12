Filmy wyreżyserowane przez kobiety biją kasowe rekordy

To był rekordowy rok, jeśli chodzi o wpływy z filmów wyreżyserowanych przez kobiety. Spośród 125 produkcji wypuszczonych przez największe amerykańskie studia filmowe, panie zrealizowały 19 produkcji. W samych Stanach Zjednoczonych zarobiły one rekordowe 1,7 miliarda dolarów.

Jennifer Lopez z reżyserka filmu "Ślicznotki" Lorene Scafarią /John Parra /Getty Images

Większość z tych 19 zrealizowanych przez kobiety filmów to kasowe hity. Aż 12 z nich znalazło się na liście stu najlepiej zarabiających produkcji 2019 roku w amerykańskich kinach. Dla porównania w zeszłym roku na tej liście znalazły się zaledwie trzy takie filmy, a w 2017 roku osiem.

Filmy wyreżyserowane przez kobiety i dystrybuowane przez największe amerykańskie studia filmowe stanowią zaledwie 15% całościowej produkcji. Mimo to różnica w stosunku do lat poprzednich jest znacząca. W 2018 roku kobiety wyreżyserowały cztery takie filmy, w 2019 dziewięć.



Trzy "kobiece" tytuły z 2019 roku przekroczyły w amerykańskim zestawieniu box office granicę 100 milionów dolarów wpływów. To "Kraina lodu 2" współreżyserowana przez Jennifer Lee, "Kapitan Marvel" Anny Boden i "Ślicznotki" Lorene Scafarii. W 2018 roku ta sztuka udała się jedynie filmowi "Pułapka czasu" Avy DuVernay, a w 2017 "Wonder Woman" Patty Jenkins i "Pitch Perfect 3" Trish Sie. Szacuje się, że "Kraina lodu 2" przekroczy pół miliarda dolarów wpływu i pobije wynik pierwszej części filmu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ślicznotki" [trailer] materiały dystrybutora

"Kraina lodu 2" i "Kapitan Marvel" to najlepiej zarabiające "kobiece" filmy w tym roku. Pozostałe siedemnaście tytułów zarobiło w amerykańskich kinach ponad 800 milionów dolarów. To ogromny wzrost, bo w 2018 roku wszystkie filmy wyreżyserowane przez kobiety nie przyniosły nawet 300 milionów dolarów zysku. W 2017 było to prawie 800 milionów dolarów, ale trzeba pamiętać, że połowę tej kwoty zarobiła "Wonder Woman".

Wideo "Kraina lodu 2" [trailer 3]

Wyniki kasowe tegorocznych filmów wyreżyserowanych przez kobiety robią jeszcze większe wrażenie, gdy weźmiemy pod uwagę wpływy, jakie przyniosły one na całym świecie. Zarówno "Kapitan Marvel" jak i "Kraina lodu 2" zarobiły po ponad miliard dolarów. Na chwilę obecną zajmują odpowiednio czwarte i ósme miejsce na liście najlepiej zarabiających filmów 2019 roku.