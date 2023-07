"Duma i uprzedzenie": Miłosne rozterki pięciu sióstr

Filmowa adaptacja powieści Jane Austen " Duma i uprzedzenie " w reżyserii Joe Wrighta była pierwszą od 65 lat kinową wersją. Pięć sióstr Bennet – Elizabeth, Lizzie (Keira Knightley), Jane (Rosamund Pike), Lydia (Jena Malone), Mary (Talulah Riley), i Kitty (Carey Mulligan) – zostało wychowanych przez matkę (Brenda Blethyn), która za swój cel postawiła sobie znalezienie im mężów i zabezpieczenie przyszłości.

Jednak uduchowiona i inteligentna Elizabeth, zachęcana przez ojca (Donald Sutherland), spogląda na rzeeczywistość z nieco szerszej perspektywy. Wkrótce na jej drodze staje tajemniczy Pan Darcy (Matthew MacFadyen), który wywraca jej życie uczuciowe do góry nogami.

Reklama

Film "Duma i uprzedzenie" jest dostępny na Prime Video oraz SkyShowtime.

"Anna Karenina": Historia tragicznej miłości

" Anna Karenina " to kolejna adaptacja klasycznej powieści w reżyserii Joe Wrighta. To historia tragicznej miłości Anny Kareniny (Keira Knightley) i Aleksego Wrońskiego (Aaron Johnson). Początkowo Anna broni się przed uczuciem, chce pozostać wierną żoną i matką. Jednak ulega namiętności i jednocześnie decyduje się powiedzieć prawdę mężowi (Jude Law). Jej szaleńcze uzależnienie od Aleksego doprowadza do tragedii...

Film "Anna Karenina" jest dostępny na SkyShowtime.

Zdjęcie "Anna Karenina" / Focus Features / Planet / Forum / Agencja FORUM

"Rozważna i romantyczna": Oscarowy film z gwiazdorską obsadą

Akcja filmu, który otrzymał aż 28 nagród, w tym Oscara, " Rozważna i romantyczna " dzieje się w XVIII-wiecznej Anglii. Umiera posiadacz ziemski, jego syn z pierwszego małżeństwa wydaje polecenie macosze, by opuściła majątek. Kobieta wraz z trzema córkami przenosi się do skromnego domku w okolicy. Każda z sióstr ma inne podejście do miłości. Na ekranie przeżywają romanse i skomplikowane rozterki.

Zdjęcie "Rozważna i romantyczna" / Liaison Agency / Getty Images

W rolach głównych wystąpili: Kate Winslet, Emma Thompson, Hugh Grant i Alan Rickman.

Film "Rozważna i romantyczna" jest dostępny na Netfliksie.



"Emma": Czy swatka ma szczęście w miłości?

" Emma " w reżyserii Autumn de Wilde to adaptacja wielbionej przez publiczność na całym świecie powieści Jane Austen o poszukiwaniu równości i śmiałym kroczeniu do happy endu. Emma Woodhouse (Anya Taylor-Joy) jest królową swojego sennego miasteczka, jej profesją jest swatanie mieszkańców. Sama jednak nigdy nie chce wyjść za mąż... do czasu!

Film "Emma" jest dostępny na Prime Video.

Zdjęcie "Emma" / Capital Pictures / Film Stills / Forum / Agencja FORUM

"Faworyta": W emocjonującym świecie intryg na dworze królewskim

" Faworyta " to emocjonujący thriller kostiumowy w reżyserii Yorgosa Lanthimosa. W opinii międzynarodowej krytyki reżyser zachował swój autorski styl, przenosząc widzów do Anglii z początku XVIII w. Na tronie zasiada schorowana królowa Anna (Olivia Colman), a jej przyjaciółką i powiernicą jest lady Sarah (Rachel Weisz). Relacja kobiet zostaje poddana próbie, gdy na dwór przybywa kuzynka Sarah Abigail (Emma Stone). Kobiety zaczynają walczyć o względy królowej.

Film "Faworyta" jest dostępny na Disney+.

"Maria Antonina": Nowe spojrzenie na historyczną postać

" Maria Antonina " to film nakręcony na podstawie biografii opracowanej przez brytyjską historyczkę, Antonię Fraser. W roli głównej wystąpiła Kirsten Dunst, a na ekranie partnerował jej Jason Schwartzman. Młoda austriacka księżniczka wychodzi za mąż za francuskiego księcia. Wkrótce staje się bohaterką licznych sensacji i skandali, co wzbudza niechęć poddanych.

Film "Maria Antonina" jest dostępny na HBO Max.