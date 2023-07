Strajk scenarzystów i aktorów

Strajk Amerykańskiej Gildii Scenarzystów Filmowych trwa już ponad 70 dni. Portal Deadline donosi, że według ich anonimowego informatora, rozmowy ze scenarzystami ruszą dopiero wtedy, gdy zaczną bankrutować i tracić domy. Inny z rozmówców przewiduje, że strajk będzie trwał przynajmniej do października tego roku. Według redaktorów serwisu przeczekanie protestów scenarzystów i oczekiwanie na moment, gdy zacznie im brakować środków, było od początku strategią wytwórni. "To okrutne, ale niezbędne zło" - ocenił jeden z rozmówców Deadline.

Producenci mają nadzieję, że w obliczu braku środków w okolicach Bożego Narodzenia scenarzyści sami zaczną naciskać na swój związek zawodowy i jego władze na szybkie zakończenie strajku. Wtedy to studia i portale streamingowe będą dyktowały warunki. Podobną taktykę zastosowano w 2021 roku podczas konfliktu z agencjami aktorskimi. W czwartek do strajku dołączyli aktorzy, a konkretnie członkowie związku zawodowego zrzeszającego aktorów Hollywood, Screen Actors Guild. "Nie pozostawiono nam żadnej alternatywy" - mówił dyrektor wykonawczy związku i główny negocjator w tej sprawie, Duncan Crabtree-Ireland, który przyznał, że strajk jest "narzędziem stosowanym w ostateczności".

Hollywood sparaliżowane. Tego nie wolno strajkującym aktorom

Zdjęcie Emily Blunt / FREDERIC J. BROWN / East News

Po raz pierwszy od 63 lat praca w studiach w Hollywood zostaje wstrzymana. W ubiegły czwartek z premiery filmu "Oppenheimer" wyszli aktorzy, wcielający się w główne role: Cillian Murphy i Emily Blunt . Gildia Aktorów (Screen Actors Guild) opublikowała dokument, z którego dowiadujemy się, jakie obowiązki mają strajkujący. Wśród wyróżnionych punktów znalazły się zakazy, dotyczące pracy na planie.

Strajkujący mają zakaz: pracy przed kamerą, poza kamerą, statystowania, pracy dublerskiej, przymiarek kostiumów, testów charakteryzacji, wykonywania prób i testów kamerowych, udzielania wywiadów, brania udziału w przesłuchaniach, promowania produkcji oraz negocjacji. Jeśli strajk aktorów wydłuży się na kolejne tygodnie, największe światowe eventy, na przykład Comic-Con w San Diego może odbyć się bez aktorów.

Filmy, których produkcja została wstrzymana przez strajki

Zdjęcie Kadr z filmu "Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One" / UIP / materiały prasowe

Już w maju wstrzymane zostały prace nad wieloma popularnymi serialami oraz filmami (w tym "Stranger Things", czwarta część "Spider-Mana" czy nowy film Pawła Pawlikowskiego "The Island"), inne były tworzone bez obecności scenarzystów na planie ("Ród smoka", "Dune: The Sisterhood"). Po dołączeniu do strajku aktorów, prace nad wieloma produkcjami są niemożliwe do kontynuowania. Wśród nich jest wiele wyczekiwanych tytułów.

Oto wyczekiwane filmy, które zostały dotknięte przez strajk: