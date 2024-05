Filmowe pocałunki z kolegami z planu? Przy niektórych robiło jej się niedobrze

Znany z bezkompromisowych pytań prowadzący zagadnął Blunt, czy zdążyła się scena pocałunku, po której zrobiło jej się niedobrze. "Jak najbardziej, jak najbardziej..." - odpowiedziała aktorka. "Nie nazwałabym tego skrajną odrazą, ale na pewno nie czułam się dobrze w czasie niektórych z nich". Nie sprecyzowała jednak, z którym aktorem czuła się niekomfortowo podczas scen pocałunków.

Emily Blunt o kreacji ekranowego uczucia

Blunt mówiła także, jak buduje więź swojej postaci z tą graną przez ekranowego partnera. "Muszę znaleźć w nich to, co pokocham. Cokolwiek, nawet jedną rzecz. To może być miły śmiech albo sposób, w jaki odnoszą się do innych, uprzejmość. To może być coś losowego" - tłumaczyła nominowana do Oscara gwiazda "Oppenheimera". "Po prostu znaleźć coś, co ty kochasz lub kocha to twoja postać, a potem trzymać się tego".

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kaskader" [trailer 2] materiały prasowe

"Pracuję w tym biznesie tak długo, że mogłabym mieć niezłą chemię z tą butelką wody" - przyznała Blunt. "Wiem, jak to wyczarować. Oczywiście jest to łatwiejsze, gdy masz z kimś naturalny kontakt" - zakończyła.

Aktorka nie mogła się także powstrzymać przed skomplementowaniem Ryana Goslinga, swojego ekranowego partnera z "Kaskadera". "Mam dużo szczęścia, że przyjaźnię się z taką wyjątkową osobą jak on" - stwierdziła.

"Kaskader": O czym opowiada film?

Ryan Gosling wciela się w filmie w rolę Colta Seaversa, zaprawionego w bojach kaskadera, który po odejściu z branży chciał się skupić na swoim zdrowiu fizycznym i psychicznym. Jednak splot zdarzeń powoduje, że musi wrócić do pracy, gdy znika gwiazda wysokobudżetowego filmu, reżyserowanego przez jego byłą dziewczynę — Jody Moreno (Emily Blunt).

Podczas gdy bezwzględna producentka filmu (Hannah Waddingham) stara się utrzymać zniknięcie gwiazdy, Toma Rydera (Aaron Taylor-Johnson) w tajemnicy przed studiem i mediami, Colt, próbuje (z ograniczonym powodzeniem) odzyskać Jody. Kaskader zostanie wciągnięty w spisek, który okaże się bardziej niebezpieczny niż jakikolwiek wyczyn kaskaderski.

"Kaskader" wszedł do polskich kin 3 maja 2024 roku.