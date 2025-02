Filmowe nowości na Netflix. Zobacz wielokrotnie nagradzane klasyki!

"Gladiator" już dostępny na Netfliksie!

Na Netfliksie zadebiutował kultowy film Ridleya Scotta z 2000 roku - "Gladiator", w którym główną rolę odgrywa Russell Crowe. Epicka opowieść opowiada o dowódcy wojsk cesarza rzymskiego, Maximusie, który po zakończeniu kampanii pragnie wrócić do rodziny. Władca prosi go o zastąpienie go na tronie, co wywołuje w Kommodusie, synu cesarza, gniew. Potomek zabija ojca i zaczyna władać cesarstwem. Wydaje też rozkaz pozbycia się byłego dowódcy i całej jego rodziny. Maximusowi udaje się uciec i teraz zrobi wszystko, by pomścić bliskich.

Amerykański dramat kostiumowy przez lata zyskał miano klasyka filmowego. W obsadzie oprócz Russella Crowe znaleźli się również: Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Oliver Reed, Richard Harris, Derek Jacobi, Djimon Hounsou i Ralf Moller. Produkcja zarobiła ponad 457 milionów dolarów przy budżecie 103 milionów dolarów.

Możesz już nadrobić "Teorię wszystkiego" o Stephenie Hawkingu

Drugą nową propozycją w serwisie jest niesamowity obraz o genialnym fizyku Stephenie Hawkingu, który powstał na podstawie książki napisanej przez jego żonę Jane Hawking. Brytyjski melodramat biograficzny w reżyserii Jamesa Marsha miał swoją premierę w 2014 roku, a w jego obsadzie znaleźli się m.in. Eddie Redmayne, Felicity Jones, Maxine Peake, Charlie Cox, Harry Lloyd i Emily Watson.

Fabuła przedstawia nam 21-letniego Stephena obdarzonego wyjątkowym talentem do nauk ścisłych, który podczas studiów zaczyna zauważać u siebie niepokojące objawy zdrowotne. Po diagnozie wspólnie z pomocą żony Jane stara się w dalszym ciągu uczyć i pracować. Nie wie jeszcze, jak wielkie rzeczy uda mu się osiągnąć.

Na 87. ceremonii wręczenia Oscarów Eddie Redmayne został nagrodzony statuetkę w kategorii aktor pierwszoplanowy. Film zgarnął również dwa Złote Globy oraz trzy nagrody BAFTA.

