Na złamane serce najlepsza nowa miłość? Selena Gomez już wybrała

Selena Gomez urodziła się w 1992 roku w Teksasie. Rozpoczęła swoją karierę bardzo wcześnie, bo w wieku 7 lat, ale najbardziej przełomową i obecnie już w pewnym sensie kultową rolą była postać Alex Russo w serialu "Czarodzieje z Waverly Place".

Założyła zespół, w którym spełniała się jako wokalistka. Razem z "Selena Gomez & the Scene" wydała trzy albumy studyjne, a później także trzy solowe albumy. Wszystkie jej płyty zyskały w Stanach Zjednoczonych status złotych, za sprzedaż ponad pół miliona egzemplarzy.

Jest nie tylko utalentowaną gwiazdą, ale też wyjątkową bizneswoman, która niedawno dołączyła do grona miliarderów.

Miłość sięgająca gwiazd

Życie miłosne gwiazdy intryguje media, od czasów, gdy skończyła 16 lat i rozpoczęła związek z Nickiem Jonasem, później spotykała się z Taylorem Lautnerem ze "Zmierzchu" , a do najgłośniejszych relacji zdecydowanie należał burzliwy romans z Justinem Bieberem. Stali się wtedy najpopularniejszymi nastolatkami w Hollywood. Po rozstaniu próbowali jeszcze kilkukrotnie do siebie wrócić, ale niestety, nie udawało się. Później jakiś czas spotykała się z muzykiem o pseudonimie The Weeknd, ale w 2017 roku zakończyli pełen żaru romans.



Po rozstaniu aktorka przez długi czas zapierała się, że z nikogo nie ma, a wszelkie plotki i teorie domorosłych detektywów dementowała. Co jakiś czas pojawiały się kolejne wskazówki, że Selenę i Benny’ego łączy coś więcej niż tylko spotkania na wspólnych imprezach i rozmowy biznesowe. Wieści gruchnęły znienacka.



Selena Gomez i Benny Blanco spotykają się od 2023 roku i choć wydawałoby się, że trwa to bardzo krótko, to od samego początku twierdzą, że połączyła ich wyjątkowa więź. Wedle informacji współpracowali nad piosenką "I Can’t Get Enough", ale miłość rozkwitła dopiero po jakimś czasie.

Jednak wiele osób może nie wiedzieć o tym, że praca nad piosenką to nie było pierwsze spotkanie pary. W 2015 roku Selena wydała swój hit "Same Old Love", który wyprodukował właśnie Benny!

Oficjalne informacje o związku Seleny oburzyły fanów, którzy oskarżali Benny’ego o złe traktowanie aktorki i wypomnieli mu niemiłe słowa sprzed lat. Gomez nie dała się sprowokować, a na hejterskie komentarze odpowiedziała:

"Lol i tak jest dla mnie lepszy, niż ktokolwiek z kim byłam. Fakty".

W styczniu 2024 roku pojawili się jako para na gali rozdania Złotych Globów. Gomez wielokrotnie podkreślała, że Benny jest jej najlepszym przyjacielem.

"Minęło bardzo dużo czasu, odkąd przyjaciele widzieli Selenę tak szczęśliwą. Po prostu promienieje" - mówił w styczniu 2024 informator "Us Weekly".

W kolejnym miesiącu aktorka zdradziła nieco więcej o swoim związku w wywiadzie dla Zane’a Lowe’a.

"Bez wchodzenia w zbyt wiele szczegółów, myślę, że naprawdę ważne jest spotkanie kogoś, kto cię szanuje. I myślę, że to naprawdę miłe, że możesz również polegać na kimś, kto rozumie świat, w którym żyję" - mówiła Gomez.

Zachwyt podziela także jej wybranek:

"Nie wyobrażam sobie już życia bez Seleny" - stwierdził Blanco.

Choć Blanco od dawna funkcjonuje w amerykańskim show-biznesie, to jednak porusza się po jego obrzeżach - współpracując z największymi, ale nie próbował stać się jednym z nich. Jak można wywnioskować z doniesień prasowych, podbił serce aktorki swoim poczuciem humoru i dystansem do świata. Dodatkowo łączą ich pasje: muzyka i kuchnia.

"Selena jest w stu procentach autentyczna. Ma w sobie mnóstwo pokory, słodyczy, dobra. Chce wszystkich uszczęśliwić. To naprawdę cudowna osoba" - mówił Blanco w programie Drew Barrymore.



Selena Gomez: zaręczyny!

W grudniu 2024 roku informowaliśmy o zaręczynach aktorki, a na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie dłoni z pięknym pierścionkiem zaręczynowym, opatrzonym napisem "Wieczność zaczyna się teraz". W komentarzach znalazła się odpowiedź jej wybranka:

"Hej, czekajcie... to moja żona!"

Potencjalny ślub może być największym wydarzeniem ostatnich lat!