Dotychczasowy lider rankingu najbardziej kasowych filmów Weekendu Niepodległości, film "Transformers 3" , zarobił w 2011 roku 115,9 miliona dolarów. Miał premierę w analogicznym okresie, w którym 4 lipca przypadał na poniedziałek. Na kolejnych miejscach tego zestawienia są filmy "Spider-Man 2" (115,8 miliona dolarów) oraz "Gru, Dru i Minionki" (99 milionów dolarów).

Aktualnie na koncie filmu "Minionki: Wejście Gru" jest już 108,5 miliona dolarów zarobione od piątkowej premiery do niedzieli 3 lipca. Kolejne 86 milionów dolarów zarobił na pozostałych światowych rynkach. Najlepiej radzi sobie w Wielkiej Brytanii i Irlandii, Meksyku i Niemczech. Sukces piątej części animacji rozpoczętej filmem "Jak ukraść Księżyc" z 2010 roku to kolejny dowód na to, że filmy animowane cieszą się popularnością nawet w trakcie pandemii. Studia Illumination i Universal mogły obawiać się o sukces swojego filmu. Niedawny "Buzz Astral" pokazał, że nie każda kontynuacja popularnej serii animowanej jest skazana na sukces. W miniony weekend ten spin-off "Toy Story" nie znalazł się nawet w pierwszej piątce najbardziej kasowych filmów - zajął miejsce szóste.

"Top Gun Maverick": Widzowie wciąż chodzą na film z Tomem Cruise'em

Wciąż nie słabnie zainteresowanie widzów filmem "Top Gun Maverick" , który w miniony weekend w północnoamerykańskim box-office zajął drugie miejsce z kolejnymi 25 milionami dolarów na koncie. W sumie produkcja z Tomem Cruise’m zarobiła już 564 miliony dolarów, co daje jej dwunaste miejsce na liście najbardziej kasowych filmów wszech czasów w Ameryce Północnej. Kontynuacja "Top Gun" właśnie wyprzedziła na niej "Króla lwa" z 2019 roku. W sumie na koncie filmu Josepha Kosinskiego na całym świecie jest już 1,1 miliarda dolarów.

Pierwszą piątkę północnoamerykańskiego box-office’u zamykają filmy "Elvis" (19 milionów dolarów), "Jurassic World: Dominion" (15,5 miliona dolarów) i "Czarny telefon" (12,3 miliona dolarów). W pierwszej dziesiątce zestawienia znalazła się jeszcze tylko jedna premiera weekendu - kostiumowy film "Mr. Malcolm's List" z Freidą Pinto w roli głównej. Zarobił on 850 tysięcy dolarów.

