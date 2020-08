Film biograficzny o Johnie Belushim

Ruszają prace nad długo oczekiwanym filmem biograficznym o amerykańskim komiku Johnie Belushim. Do roli głównej przymierzany jest znany z serialu "Happy Endings" Adam Pally, którego niedawno można było zobaczyć w filmie "Jeż Sonic". O możliwym angażu aktora informuje portal "Collider".

Kto wcieli się w Johna Belushiego? /Everett Collection /East News

Scenariusz filmu o Belushim został napisany już dziesięć lat temu przez Steve'a Conrada ("W pogoni za szczęściem"). Pod koniec 2019 roku wydawało się, że rolę Belushiego zagra w nim Alex Brightman, aktor znany z desek Broadwayu, gdzie zagrał m.in. tytułową rolę w musicalowej wersji "Soku z żuka". Najnowsze informacje każą przypuszczać, że producenci filmu podjęli decyzję o zatrudnieniu bardziej znanego aktora. Wybór Pally'ego jest nieprzypadkowy. W 2013 roku znalazł się drugim miejscu opublikowanej przez portal "Buzzfeed" listy aktorów, którzy mogliby zagrać Belushiego. Na pierwszym miejscu był wtedy Chris Pratt, który do teraz zdążył jednak mocno schudnąć.



Twórcy filmu w roli żony Johna Belushiego najchętniej widzieliby Audrey Plazę. Z kolei Ike Barinholtz ma wcielić się w rolę Dana Aykroyda. Nie są to jednak oficjalnie potwierdzone informacje. Film wyreżyseruje David Frankel, twórca komedii "Diabeł ubiera się u Prady". Producentami filmu "Belushi" są Alexandra Milchan ("Wilk z Wall Street") oraz Scott Lambert (serial "Terror"). W filmie ma znaleźć się wiele prawdziwych postaci, wśród nich współtwórca "Saturday Night Live" Lorne Michaels, kolega Belushiego Robin Williams oraz muzycy Keith Richards i Rick James. Do obsadzenia pozostaje więc wiele ciekawych ról.

Popularność Johnowi Belushiemu przyniósł udział w programie komediowym "Saturday Night Live". Wśród najsłynniejszych komedii, w jakich wystąpił, były filmy "Blues Brothers", "Menażeria" czy "1941". Aktor zmarł tragicznie w wieku 33 lat. Powodem śmierci było przedawkowanie narkotyków.

Poprzednio w rolę Johna Belushiego w filmie "Wired" z 1989 roku wcielił się Michael Chilkis. Produkcja ta została zbojkotowana przez przyjaciół i najbliższą rodzinę komika. Nie wiadomo, czy wdowa po Belushim, Judith Belushi Pisano, jest związana z nowym projektem dotyczącym jej męża. Nic nie wiadomo też na temat udziału w nim przyjaciela Belushiego, Dana Aykroyda.