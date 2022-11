Na tę wiadomość czekaliśmy od końca sierpnia, dokładnie od chwili, w której dowiedzieliśmy się, że dokument Pawła Łozińskiego "Film balkonowy" wraz z dwunastoma innymi tytułami znalazł się na krótkiej liście obrazów z szansą na nominację do tegorocznych Europejskich Nagród Filmowych w kategorii Najlepszy Film Dokumentalny.



Europejskie Nagrody Filmowe 2022: "Film balkonowy" z nominacją

Europejska Nagroda Filmowa powstała w 1988 roku i jest uznawana za najbardziej prestiżową nagrodę honorującą europejskie filmy. Powszechnie nazywana odpowiednikiem amerykańskiego Oscara, przyznawana jest przez członków Europejskiej Akademii Filmowej. Obecną szefową akademii jest Agnieszka Holland , która na tym stanowisku zastąpiła Wima Wendersa . Pierwszym laureatem nagrody był Krzysztof Kieślowski za "Krótki film o zabijaniu" . Polskie filmy już kilkukrotnie były do niej nominowane, nierzadko wygrywając.

Wśród zwycięzców znalazł się też polski dokument. W 2017 roku podczas uroczystej gali odbywającej się wówczas w Berlinie triumfowała "Komunia" Anny Zameckiej . Czy film Pawła Łozińskiego powtórzy ten sukces i wyjedzie ze stolicy Islandii z nagrodą? Na pewno jest na dobrej drodze.

"Film balkonowy": 26 nagród na koncie

Wszystko zaczęło się w Locarno od pokazu w ramach prestiżowej sekcji La Semaine de la Critique, gdzie film doceniono przyznając mu Grand Prix/Prix SRG SSR. Tak znakomity początek był zapowiedzią niezwykle obiecującej dalszej festiwalowej kariery filmu. Dokument zaczął objeżdżać cały świat, zaczynając od najważniejszych europejskich wydarzeń, takich jak chociażby IDFA w Amsterdamie, CPH:DOX w Kopenhadze, Doc Aviv w Tel Avivie czy Ji.hlava IDFF. Przywoził nagrody z ZagrebDox, DOK Leipzig, FIPADOC czy Triestu, gdzie nie tylko uhonorowało go jury, ale i włoska widownia.

Jak się okazało, dokument pokochano również na pozostałych kontynentach. "Film balkonowy" zaczął podróżować do Ameryki Północnej (m.in. True/False Film Festival, Atlanta Film Festival, Hot Docs Canadian International Documentary Festival w Toronto czy Big Sky Documentary Film Festival), Australii i Nowej Zelandii (m.in. Antenna Documentary Film Festival w Sydney, Doc Edge International Documentary Film Festival w Auckland czy Melbourne International Film Festival), a także do Ameryki Południowej, gdzie na brazylijskim It’s All True - 27th International Documentary Film Festival w Rio de Janeiro otrzymał nagrodę klasyfikującą AMPAS, czyli Akademii przyznającej Oscary. Oznacza to, że film bez dodatkowych warunków znajdzie się na tzw. long liście w kategorii Pełnometrażowy Film Dokumentalny i ma szansę na otrzymanie nominacji do Oscara.

W ciągu roku od premiery film Pawła Łozińskiego został pokazany na blisko siedemdziesięciu międzynarodowych festiwalach filmowych, zdobywając 26 nagród!

"Film balkonowy: Niezwykły dokument

Na tę niezwykłą popularność filmu na pewno ogromny wpływ ma jego uniwersalny charakter oraz bohaterowie, którzy pojawiają się pod balkonem polskiego dokumentalisty.

Film stara się odpowiedzieć na pytania, czy każdy może być bohaterem filmu, czy świat da się zamknąć w jednym kadrze? Reżyser Paweł Łoziński przygląda się ludziom ze swojego balkonu. Przechodzą uśmiechnięci, smutni, zamyśleni, zagapieni w telefony, młodzi i starzy. Mieszkańcy dzielnicy, albo przypadkowi goście, zwyczajni przechodnie. Autor zaczepia, zadaje pytania, rozmawia o tym jak radzą sobie z życiem.



Stojąc tam z kamerą przez ponad dwa lata stworzył miejsce dialogu, świecki konfesjonał, przy którym każdy może się zatrzymać i opowiedzieć o sobie innym ludziom. Bohaterowie niosą w sobie zagadki i tajemnice, nie dają się łatwo zaszufladkować. Każda ludzka historia jest wyjątkowa, a życie jest nie do wymyślenia. "Film balkonowy" to radykalny powrót do początków kina, kiedy człowiek przychodził do kamery. Może wystarczy zatrzymać się na dłużej, żeby zobaczyć więcej?