Film 94-letniego reżysera na zamknięcie AFI Film Festival

Festiwal Amerykańskiego Instytutu Filmowego odbędzie się w Los Angeles w dniach od 23 do 27 października 2024 roku. "Juror No. 2" zostanie pokazany ostatniego dnia wydarzenia. Film wjedzie do szerokiej dystrybucji w Stanach Zjednoczonych kilka dni później, 1 listopada.

"Juror No. 2". Co wiemy o filmie?

Film skupia się na Justinie Kempie, który zostaje włączony do składu przysięgłych, orzekającego w głośnej sprawie o morderstwo. Mężczyzna zdaje sobie sprawę, że ma informacje, które mogą ocalić życie oskarżonego. Niestety, tym samym mógłby sobie zaszkodzić.

W Kempa wcielił się Nicholas Hoult. W obsadzie są także Toni Collette, J.K. Simmons, Zoey Deutch, Chris Messina, Gabriel Basso, Leslie Bibb i Kiefer Sutherland. Scenariusz napisał Jonathan Abrams. Za kamerą stanął Clint Eastwood.

Prace nad filmem ogłoszono w kwietniu 2023 roku. Zdjęcia rozpoczęto w czerwcu, ale miesiąc później zostały one przerwane z powodu strajku aktorów. Ekipa wróciła na plan dopiero w listopadzie. Postprodukcja zakończyła się w kwietniu 2024 roku.