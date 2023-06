"Filip" najlepszy w Nowym Jorku. Kto jeszcze zdobył nagrody?

New York Polish Film Festival: Nagroda dla "Filipa"

Główna nagroda imienia Krzysztofa Kieślowskiego "Ponad granicami" (Beyond Borders) za najlepszy film przypadła "Filipowi" w reżyserii Michała Kwiecińskiego, poinformowała w poniedziałek PAP dyrektor festiwalu Hanna Hartowicz

Jurorzy za najlepszy debiut uznali "Chleb i sól" Damiana Kocura. Nagrodę dla najlepszej krótkometrażówki otrzymała "Victoria" Karoliny Porcari.

Nagrodę imienia Elżbiety Czyżewskiej za najlepsza rolę kobiecą zdobyła Katarzyna Figura występująca w "Victorii", a za najlepszą rolę męską Eryk Kulm Jr. , za kreację w "Flipie".

Według organizatorów impreza jest jedynym corocznym festiwalem filmowym pokazującym i promującym polskie kino na Wschodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Prezentuje filmy w aglomeracji nowojorskiej, w kinach i online.

Gośćmi festiwalu byli m.in. Ryszard Horowitz, Katarzyna Figura oraz autor krótkometrażowego filmu "Poza biurem" Bartosz Nowacki.

Filmy festiwalowe będzie można oglądać online od 14 czerwca na platformie festiwalu.

"Filip": Fabuła, obsada, zwiastun

Akcja filmu rozpoczyna się w 1941 roku w warszawskim getcie. Młody polski Żyd Filip (w tej roli Eryk Kulm jr ) i jego narzeczona Sara (Maja Szopa) próbują zarobić, występując w kabarecie. Gdy wchodzą na scenę, w budynku dochodzi do strzelaniny. Ukochana Filipa i jego rodzina giną, on zaś cudem uchodzi z życiem. Dwa lata później bohater mieszka we Frankfurcie, gdzie pracuje jako kelner w ekskluzywnej, hotelowej restauracji. Ukrywa swoje pochodzenie, podając się za Francuza. Pozornie cyniczny, w głębi duszy szalenie wrażliwy chłopak próbuje odreagować ogromną tragedię, nawiązując przelotne romanse z Niemkami, za co obu stronom grozi śmierć. Ryzyko, że zostanie zdemaskowany, wzrasta z każdym dniem.

"Filip" to filmowa adaptacja prozy Leopolda Tyrmanda.

W obsadzie "Filipa" znaleźli się również m.in. Robert Więckiewicz , Sandra Drzymalska , Victor Meutelet, Caroline Hartig i Zoe Straub.



