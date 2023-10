Scenariusz "Figuranta" został napisany około 20 lat temu przez Andrzeja Gołdę. Wcześniej próbowało sfilmować tę historię kilku reżyserów, ale ich starania kończyły się fiaskiem. W końcu tekst trafił do Roberta Glińskiego .

"Ten scenariusz miał takie powodzenie, dlatego, że opowiadał o PRL-u, a reżyserzy, którzy się wychowali w tamtym okresie, odczuli jakiś sentyment do tego tematu, do tamtych czasów. Do bohatera, który jest esbekiem, który śledzi, notuje, fotografuje, zastawia pułapki. To było coś, co my pamiętamy" - opowiada PAP Life Robert Gliński. Z drugiej strony, opowieść wydawała się kusząca z powodu swojej analogii do współczesności. "Pokazuje chłopaka, który wierzy, że jest kimś, że jest Bogiem, że ma władzę, a okazuje się, że jest nikim. Że jest właśnie figurantem, jakąś papierową marionetką" - mówi reżyser.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Esbek i Karol Wojtyła? Robert Gliński o "Figurancie" INTERIA.PL

"Figurant": Wojtyła tylko z dystansu

W "Figurancie" Karol Wojtyła jest katalizatorem działań głównego bohatera, Bronka Budnego ( Mateusz Więcławek ). Ten dla awansów, pieniędzy i kariery coraz dalej przesuwa granice moralnych kompromisów i coraz bardziej popada w obsesję na punkcie inwigilowania charyzmatycznego biskupa. "Wojtyła jest taką ikoną polskiego życia duchowego, moralnego i społecznego, że nie odważyłem się do niego zbliżać, wchodzić z kamerą bardziej, bo wyszedłby jakiś teatrzyk. Więc Wojtyła jest obserwowany, pokazywany z daleka, a cała akcja jest osadzona na tym młodym chłopaku, który go śledzi i chodzi za nim jak pies" - wyjaśnia Gliński.



Co ciekawe, w Wojtyłę wcielił się Maciej Mikołajczyk, ale głosu tej postaci użyczył Mateusz Grydlik. Reżyserowi zależało bowiem na tym, żeby filmowy kapłan, był jak najbardziej zbliżony do pierwowzoru. A jego zdaniem Grydlik umie doskonale naśladować głos papieża. Ze swojego zadania aktor wywiązał się tak dobrze, że, jak opowiada reżyser, niektórzy są przekonani, że w filmie wykorzystano archiwalne nagrania z głosem Wojtyły.

"Figurant": Archiwalia motywem narracyjnym filmu

"Figurant" nakręcony jest w czerni i bieli. "Zdecydowałem się na taki zabieg, dlatego, że motywem narracyjnym w tym filmie są czarno-białe materiały archiwalne z PRL-u. To znaczy materiały ebseckie, który pozyskaliśmy z IPN-u i fragmenty kronik filmowych. Żeby przejście z tych materiałów archiwalnych w opowieść fabularną było organiczne, subtelne, trzeba było tę część fabularną zrobić w wersji czarno-białej. Była wcześniej wersja kolorowa, ale ten kolor był za dużym kontrastem i powstawało takie odczucie, że materiały dokumentalne zostały doklejone" - wyjaśnia Gliński.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Figurant" [trailer] materiały prasowe

"Figurant" trafi na ekrany kin 20 października.