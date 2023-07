Film ma mieć swoją światową premierę na zbliżającym się Festiwalu Filmowym w Wenecji.

Adam Driver jako Enzo Ferrari. Jego bohater jest starszy aż o 21 lat

Oprócz Adama Drivera w głównych rolach w filmie "Ferrari" wystąpią Penelope Cruz jako Laura Dominica Garello Ferrari oraz Shailene Woodley jako kochanka Ferrariego, Lina Lardi. W obrazie zobaczymy również: Patricka Dempseya (kierowca PIero Taruffi), Jacka O’Connella (kierowca Peter Collins) Sarah Gadon (Linda Christian) i Gabriela Leone (kierowca Alfonso De Portago).

39-letni Adam Driver wciela się w bohatera aż o 21 lat starszego od niego. W czasie, o którym opowiadać ma film Michaela Manna, Enzo Ferrari miał bowiem 59 lat.

Scenariusz filmu "Ferrari" powstał na motywach książki Brocka Yatesa "Enzo Ferrari - The Man and the Machine". Jego autorami są Michael Mann i nieżyjący już Troy Kennedy Martin ("Włoska robota", "Złoto dla zuchwałych"). Nie wiadomo, kiedy film będzie miał premierę. Nie będzie to pierwsza współpraca Manna z firmą Ferrari. Twórca "Gorączki" w 2008 roku wyreżyserował reklamę auta tej marki.