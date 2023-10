Nowy film reżysera Michaela Manna z pewnością będzie interesujący nie tylko dla miłośników motoryzacji. "Ferrari" ukaże bowiem na ekranie portret człowieka targanego wieloma wątpliwościami, zarówno tymi zawodowymi, jak i osobistymi. Z jednej strony Enzo musi walczyć o pozycję biznesową. Z drugiej targają nim dylematy natury miłosnej. Słynny kierowca rajdowy i przedsiębiorca musi zdecydować czy pozostać u boku swojej żony Laury, z którą łączy go wielka miłość i ból po stracie syna, czy może warto poddać się uczuciu, którym darzy swoją kochankę Lindę ( Shailene Woodley ).



Aktorzy przygotowując się do swoich nowych wyzwań, bardzo drobiazgowo przeanalizowali każdą z powierzonych im postaci. Adam Driver zwrócił uwagę na to, że Enzo Ferrari w obawie przed podrobieniem swojego podpisu, zawsze podpisywał się fioletowym długopisem. Penelope Cruz zatopiła się natomiast w lekturze miłosnych listów, które bohater wysyłał do swojej żony. Jak wyjaśniła podczas festiwalu filmowego w Nowym Jorku, kopię korespondencji otrzymała od lekarza państwa Ferrari, który był najbliższym przyjacielem Enzo.

"Korespondencja, a także listy miłosne, które wymieniali między sobą Enzo i Laura, pomogły mi zrozumieć, kim była moja bohaterka i na czym polegał i opierał się ich związek. To była cenna lektura, tym bardziej że wspomniana korespondencja nigdzie nie była publikowana" - wyjaśniła hiszpańska aktorka.



Dodała, że Ferrari bardzo szanował zdanie i intuicję żony. "Potrafiła w mgnieniu oka dostrzec, gdy ktoś kłamał. Sądzę, że Enzo bardzo cenił te wrodzone cechy Laury. Ponadto łączyła ich wielka miłość, a także głęboki ból" - wyjaśniła Cruz, dodając, że czuła ogromną odpowiedzialność, wcielając się w tę postać.

Jak poradziła sobie z tym zadaniem, polska widownia będzie mogła przekonać się 29 grudnia, gdy film "Ferrari" zadebiutuje w polskich kinach.