Absolwent reżyserii w Szkole Filmowej w Łodzi będzie kolejnym artystą, który dołączy do grona światowych sław kina i sztuki w Alei Gwiazd na najpopularniejszym łódzkim deptaku. Jak podkreślają inicjatorzy uhonorowania w ten sposób 81-letniego reżysera i scenarzysty, należy on do ścisłej czołówki twórców polskiego kina.

Feliks Falk ukończył Akademię Sztuk Pięknych (w 1966 r.) oraz Wydział Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (1974 r.). Zanim został twórcą filmowym był malarzem, grafikiem, ilustratorem książek, pracował jako redaktor graficzny w miesięczniku Magazyn Polski.

Feliks Falk: Zasłynął filmem "Wodzirej"

Jako reżyser i scenarzysta zadebiutował w 1973 r. krótkometrażowym filmem telewizyjnym "Nocleg", a dwa lata później zrealizował pełnometrażowy film kinowy "W środku lata", wyróżniony na Festiwalu Filmów Autorskich w San Remo (1976). Zasłynął filmem "Wodzirej" (1978), uznawanym za arcydzieło kina moralnego niepokoju.

Filmowiec uznawany jest za twórcę niezależnego, który z odwagą ukazuje mroczne zakamarki ludzkiej natury. Potrafi doskonale przedstawić bohaterów, a potem konsekwentnie pogłębiać studium postaci. To autor cenionych filmów, w tym: "Szansy" (1979), "Był jazz" (1981), "Idola" (1984), "Bohatera roku" (1986), "Końca gry" (1991), "Samowolki" (1993), "Lata miłości" (1994), "Komornika" (2005), "Joanny" (2010).

Wielokrotnie nagradzany na krajowych i zagranicznych festiwalach filmowych. Między innymi na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie za film "Komornik" zdobył Nagrodę Jury Ekumenicznego za "stworzenie celnego i wstrząsającego portretu współczesnych przemian politycznych w Polsce i zaprezentowaniu go jako przypowieści o korupcji, zawierającej uniwersalne przesłanie oraz za wysokie walory artystyczne i ochronę takich wartości jak sprawiedliwość, hojność i ludzka godność". Za ten sam film zdobył Złote Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych oraz Polską Nagrodę Filmową w kategorii najlepsza reżyseria. Za film "Szansa" uzyskał nagrodę za scenariusz na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

Feliks Falk: Nagrody i osiągnięcia

Falk jest też autorem wielu sztuk teatralnych i telewizyjnych oraz słuchowisk radiowych a także scenariuszy filmowych przeniesionych na ekran przez innych reżyserów. Za całokształt swojej scenariopisarskiej pracy i twórczy wkład w rozwój tej dziedziny otrzymał nagrodę Złotego Grona na Lubuskim Lecie Filmowym w Łagowie w 1987 roku.

Pracował jako wykładowca w Szkole Filmowej w Łodzi, był kierownikiem Studium Scenariuszowego. Zajmował się produkcją filmową od strony producenckiej, był współwłaścicielem studia filmowego Fokus Film, które wyprodukowało szereg filmów fabularnych, dokumentalnych.

Uhonorowany Nagrodą Stowarzyszenia Filmowców Polskich za wybitne osiągnięcia artystyczne (2019), oraz Nagrodą Specjalną "Platynowe Lwy" za całokształt twórczości na 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (2020). Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis".

Jest członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, a także członkiem Polskiej Akademii Filmowej i Europejskiej Akademii Filmowej.

Łódzka Aleja Gwiazd: Kto ma już swoją gwiazdę?

Gwiazda reżysera została ufundowana przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Zostanie wmurowana na ul. Piotrkowskiej w okolicach numeru 71. Jej odsłonięcie nastąpi w czwartek o godz. 13.30. Po uroczystości zaplanowano otwarte spotkanie z filmowcem w Clubie 77.

Łódzka Aleja Gwiazd wzorowana jest na hollywoodzkiej Walk of Fame. Inicjatorem jej powstania w 1996 r. był Jan Machulski, a projektantem gwiazdy Andrzej Pągowski. Pierwsza mosiężna gwiazda, Andrzeja Seweryna, została wmurowana dwa lata później.

Dotąd odsłonięto ponad 90 gwiazd, którymi uhonorowano zasłużonych dla polskiej kinematografii m.in. reżyserów - Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Wajdę, Romana Polańskiego, Krzysztofa Zanussiego, Janusza Morgensterna, Stanisława Bareję, Jerzego Antczaka, Wojciecha Jerzego Hasa, Krzysztofa Zanussiego; aktorów i aktorki - Tadeusza Łomnickiego, Krystynę Jandę, Janusza Gajosa, Gustawa Holoubka, Maję Komorowską, Cezarego Pazurę, Jana Machulskiego, Wojciecha Pszoniaka, Zbigniewa Cybulskiego, Stefana Jaracza, Leona Niemczyka; twórców muzyki filmowej - Wojciecha Kilara, Zbigniewa Preisnera, Henryka Kuźniaka oraz operatorów m.in. Pawła Edelmana i Jerzego Lipmana, a także producentów - m.in twórców filmu "Ida", czy autora filmów animowanych Tomasza Bagińskiego.

