Felicity Jones chciałaby wrócić do świata "Gwiezdnych wojen"

Nominowana do Oscara za rolę w filmie "Teoria wszystkiego" Felicity Jones zagrała w 2016 roku Jyn Erso w obrazie "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie". I choć jej postać umiera, aktorka uważa, że w świecie "Gwiezdnych wojen" wszystko jest możliwe, nawet reinkarnacja. I twierdzi, że chętnie ponownie zagrałaby Erso, która pozostawiła po sobie niedokończone sprawy.

Felicity Jones na premierze filmu "Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie" /Anthony Harvey /Getty Images

"Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie" to spin-off głównej serii sagi "Gwiezdne wojny", rozgrywający się tuż przed wydarzeniami znanymi z filmu "Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja". Jego bohaterowie wyruszają z misją zdobycia planów budowanej przez Imperium Gwiazdy Śmierci. Zadanie udaje się wykonać, ale ceną za to jest śmierć biorących udział w misji śmiałków.



Zdaniem Felicity Jones, nie oznacza to jednak, że bohaterowie tego filmu nie mogą pojawić się w innej produkcji osadzonej w uniwersum "Gwiezdnych wojen".



"Cały czas powtarzam, że w świecie 'Gwiezdnych wojen' reinkarnacja jest bez dwóch zdań możliwa. Bez wątpienia mam przekonanie, że Jyn ma do dokończenia kilka spraw. Myślę, że fascynujące byłoby zobaczenie jej starszej, mądrzejszej i walczącej z mrocznymi siłami, których ten świat jest pełen" - powiedziała Jones w wywiadzie dla "The Hollywood Reporter".

Inny bohater filmu "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie", Cassian Andor, którego grał Diego Luna, powróci już niedługo w serialu przygotowywanym przez platformę Disney+. Jednak opowiedziane zostaną w nim przygody, które Andor przeżył przed wydarzeniami z filmu "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie".

"Ciężko było zagrać w filmie, w którym twoja postać ginęła tak szybko. Teraz dostaniemy możliwość opowiedzenia o tym, co było wcześniej. Jestem szczęśliwy, że mogę być częścią tego uniwersum, ponieważ dorastałem, oglądając te filmy. To wspaniałe, że będę mógł rozwinąć moją postać w dziesięciogodzinnym serialu" - mówił wcześniej Luna.

Nie wiadomo, kiedy serial o Cassianie Andorze pojawi się na platformie Disney+. Według informacji portalu "Deadline", scenariusz do niego napisze autor scenariusza filmu "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie" - Tony Gilroy.



Tymczasem już 23 grudnia na Netfliksie będzie miał swoją premierę najnowszy film z Felicity Jones. To "Niebo o północy", w którym zagrała u boku George’a Clooneya.