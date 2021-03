"Faraon": Rozmachem dorównywał hollywoodzkiej "Kleopatrze"

Ekranizacja powieści Bolesława Prusa, z udziałem gwiazd polskiego kina - Jerzego Zelnika i Barbary Brylskiej, dorównywała rozmachem hollywoodzkiej "Kleopatrze". "Faraon" otrzymał nominację do Oscara w kategorii "najlepszy film nieanglojęzyczny", stał się również hitem polskich kin, gromadząc przed ekranami 9 mln widzów. 11 marca mija 55 lat od premiery głośnej produkcji Jerzego Kawalerowicza.

"To był film wielkich kłopotów" - tak podsumował po latach prace nad swym arcydziełem Jerzy Kawalerowicz. Nic dziwnego. Lata przygotowań, zdjęcia na trzech kontynentach, tysiące statystów, koszmarny upał i zakochani nie w porę aktorzy - mało kto potrafiłby nad tym zapanować.



Przygotowania do produkcji rozpoczęły się trzy lata przed rozpoczęciem zdjęć. Trzeba było "odtworzyć" starożytny Egipt i zrobić to lepiej niż Amerykanie w święcącej triumfy w 1963 roku "Kleopatrze".



"Film otrzymał dwa razy większy budżet niż 'Krzyżacy' i pełne poparcie władz dla współpracy produkcyjnej z ZSRR. 'Faraona' nie dało się nakręcić w Polsce, poza scenami we wnętrzach czy na mazurskim jeziorze udającym Nil. Można było współpracować z Egiptem, wówczas zaprzyjaźnionym z państwami komunistycznymi, ale generuje to ogromne koszty. Za dwie sekwencje pod piramidami i w Karnaku Polska musiała zapłacić w dolarach, co podobno pochłonęło jedną trzecią budżetu. Na szczęście dzięki wymianie barterowej z ZSRR otrzymał wsparcie statystów-żołnierzy sowieckich i plenery w Azji Środkowej, będących jednym z najpiękniejszych elementów filmu" - opowiadał w rozmowie z PAP filmoznawca z Muzeum Historii Polski dr Łukasz Jasina.

Do pomocy zaangażowano najlepszych fachowców, a na czele ekipy konsultantów stanął słynny na całym świecie egiptolog i odkrywca zasypanych przez pustynię zabytków - profesor Kazimierz Michałowski. To dzięki niemu i jego znajomościom polscy scenografowie mogli buszować w magazynach kairskich muzeów, by na własne oczy zobaczyć i dotknąć bezcennych eksponatów, które uwieczniali na tysiącach rysunków.



Wysiłek się opłacił - nim przystąpiono do zdjęć, gotowe były kostiumy dla 10 tys. osób, 3 tys. par obuwia, 3,5 tys. peruk, 3 tys. tarcz, 600 maczug, 1000 toporów, 700 łuków, 2,5 tys. włóczni, 12 tys. strzał, 1000 mieczy, 60 kompletnych szat kapłańskich. Oraz, rzecz jasna, wspaniała biżuteria władcy starożytnego imperium.



W przypadku takiej produkcji scenografia oczywiście jest ważna, ale jeszcze ważniejsi są aktorzy. Kto zagra młodego Ramzesa? Która z aktorek wcieli się w kapłankę Kamę? Od tych decyzji mogło zależeć powodzenie filmu.