Jak donosi portal "Variety", Warner Bros. przygotował specjalną wersję filmu "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a" , by mógł mieć on premierę w Chinach.

W porównaniu do oryginału wycięto sześć sekund dialogu. Nawiązywał do romantycznej przeszłości między męskimi postaciami: Albusa Dumbledore'a ( Jude Law ) i Gellerta Grindelwalda ( Mads Mikkelsen ).



Warner Bros. usunął z oryginalnej wersji filmu linie dialogowe brzmiące: "Ponieważ byłem w tobie zakochany" oraz "Latem Gellert i ja zakochaliśmy się w sobie", o co apelowała chińska cenzura. Reszta filmu miała pozostać nienaruszona, łącznie z zawoalowanymi sugestiami o orientacji seksualnej Dumbledore'a.

Przypomnijmy, że autorka "Harry'ego Pottera" i "Fantastycznych zwierząt", czyli J.K. Rowling już w 2007 roku ujawniła, że stworzona przez nią postać Dumbledore'a jest gejem, ale do tej pory filmy z obu serii nie odnosiły się do tego wątku wprost.



"Jako studio staramy się chronić integralność każdego filmu, który wydajemy, a to rozciąga się na okoliczności, które wymagają dokonywania niewielkich cięć w celu dostosowania do warunków danego rynku. Mamy nadzieję, na udostępnianie naszych produkcji na całym świecie tak, jak zostały stworzone przez autorów, ale historycznie mieliśmy do czynienia z niewielkimi zmianami wprowadzanymi na lokalnych rynkach" - napisano w specjalnym oświadczeniu zamieszczonym przez Warner Bros.



"W przypadku 'Fantastycznych zwierząt: Tajemnic Dumbledore'a' zażądano sześciosekundowego cięcia, a Warner Bros. zaakceptował te zmiany, by zachować zgodność z lokalnymi wymogami, ale duch filmu pozostaje nienaruszony. Chcemy, aby widzowie na całym świecie oglądali i cieszyli się tym filmem i jest dla nas ważne, aby chińscy widzowie również mieli okazję go doświadczyć, nawet z tymi drobnymi zmianami" - dodano.

To nie pierwszy raz, gdy chińska cenzura ingeruje w hollywoodzkie produkcje. Amerykańskim producentom bardzo zależy jednak, by pokazywać swoje film na tamtejszym rynku, gdzie zarabiają ogromne pieniądze. Ponadto Chiny zezwalają na wprowadzanie na ekrany zaledwie 34 zagranicznych filmów rocznie, dlatego hollywoodzkie studia często godzą się na różne ustępstwa.



