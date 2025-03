"Mufasa: Król Lew" na Disney+ już w marcu

"Mufasa: Król Lew" trafił do polskich kin 20 grudnia 2024 roku. Film zarobił na całym świecie ponad 712 milionów dolarów. Okazał się siódmą najlepiej zarabiającą produkcją sezonu. Otrzymał także dwie nominacje do Złotego Globu (za animację i piosenkę) oraz do Oscara za efekty specjalne.

18 lutego trafił na serwisy VOD do wypożyczenia lub zakupu. Tego samego dnia znalazł się w ofercie platformy Disney+ na rynku amerykańskim. Premiera "Mufasy: Króla Lwa" w tym serwisie w Polsce odbędzie się 26 marca 2024 roku. Film będzie dostępny w ramach abonamentu.

Wideo "Mufasa: Król lew" [trailer 2]

"Mufasa: Król Lew". O czym opowiada animacja Disneya?

"Mufasa: Król Lew" to sequel, a zarazem prequel filmu "Król Lew" Jona Favreau z 2019 roku. Ten ostatni był z kolei remakiem kultowej animacji Disneya z 1994 roku pod tym samym tytułem.

Produkcja przedstawia dzieje tytułowego bohatera w formie opowieści, którą pawian Rafiki snuje młodej Kiarze, córce Simby i Nali. Przysłuchują się temu Timon i Pumba. W szeregu retrospekcji poznajemy Mufasę jako osierocone lwiątko, zagubione i samotne, które ratuje inny młody lew, Taka, dziedzic królewskiego tronu. To przypadkowe spotkanie staje się początkiem podróży w poszukiwaniu swojego miejsca i przeznaczenia. W drodze przybrani bracia będą musieli się zmierzyć z przerażającym i śmiertelnie groźnym przeciwnikiem, który wystawi na poważną próbę ich przyjaźń.

Za kamerą filmu stanął Barry Jenkins, twórca nagrodzonego trzema Oscarami "Moonlight". Swoich głosów użyczyli Aaron Pierre (jako młody Mufasa), Kelvin Harrison Jr., Mads Mikkelsen i Thandiwe Newton. W Kiarę wcieliła się Blue Ivy Carter, natomiast głos jej matki Nali będzie należał do Beyonce.