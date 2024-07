"Fantastyczna czwórka" po raz pierwszy razem! Pedro Pascal pokazuje drużynę

Fantastyczna Czwórka to drużyna fikcyjnych postaci komiksowych, superbohaterów, stworzonych przez Stana Lee i Jacka Kirby’ego w roku 1961 dla wydawnictwa Marvel Comics. Ich przygody doczekały się już kilku ekranizacji, jednak już 25 lipca na wielkich ekranach zadebiutuje kolejna odsłona.

"Fantastyczna Czwórka": Kogo zobaczymy w kolejnym filmie Marvela?

Od jakiegoś czasu wiemy, że w obsadzie znajdzie się wiele sław.

Pedro Pascal ("Gra o tron" i "The Last of Us") zagra Reeda Richardsa, Elastycznego Człowieka. W rolę Sue Storm, Niewidzialnej Kobiety, wcieli się Vanessa Kirby ("Mission Impossible", "Napoleon"). Johnny'ego Storma, czyli Ludzką Pochodnię, przedstawi Joseph Quinn (Eddie Munson w 4. sezonie "Stranger Things"), a Bena Grimma, znanego jako "The Thing", zagra Ebon Moss-Bachrach ("The Bear").

Produkcja wyczekiwanej "Fantastycznej Czwórki" rozpocznie się w przyszłym tygodniu po Comic Conie w San Diego. Wczoraj, czyli rok przed oficjalną premierą, dzięki uprzejmości Pedro Pascala, mogliśmy zobaczyć na zdjęciu, jak prezentuje się obsada filmu.

"Nasza pierwsza misja" - napisał pod postem na Instagramie.

Niespodzianka po premierze "Deadpool & Wolverine"

Po projekcji filmu "Deadpool & Wolverine" w San Diego studio Marvel zorganizowało symboliczny, 10-minutowy pokaz dronów i fajerwerków nad Petco Park. Jest to zapowiedź kolejnych wieści dotyczących "Fantastycznej czwórki", na które mamy czekać do najbliższej soboty.