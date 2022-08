Ezra Miller , gwiazdor m.in. "Fantastycznych zwierząt" , od miesięcy mierzy się z poważnymi zarzutami. Kłopoty uznawanego dotychczas za wschodzącą gwiazdę Fabryki Snów aktora zaczęły się wiosną, gdy na jaw wyszło, że został on dwukrotnie aresztowany na Hawajach - najpierw za włamanie i kradzież dokumentów tożsamości pewnej pary, a następnie za pobicie mężczyzny w barze karaoke. Na początku czerwca Miller został z kolei oskarżony o demoralizowanie i uwodzenie nieletniej aktywistki Tokaty Iron Eyes. Jej rodzice wnieśli wówczas przeciwko niemu pozew. "Miller przejął nad nią kontrolę, stosując techniki manipulacyjne podobne do tych, które wykorzystują sekty" - tłumaczyli w pozyskanych przez media dokumentach sądowych.

Ezra Miller: Szokujące wybryki gwiazdora

Kilka tygodni później światło dzienne ujrzały kolejne szokujące informacje na temat wybryków gwiazdora. Raport magazynu "Rolling Stone" ujawnił, że Miller przetrzymuje u siebie trójkę hawajskich dzieci i ich matkę. Choć kobieta broniła aktora, twierdząc, że dzięki niemu uwolniła się z przemocowego związku, ojciec maluchów przedstawił zupełnie inną wersję wydarzeń. Jak przekonywał, boi się o życie swoich pociech, gdyż na terenie posesji Millera znajduje się "znacząca ilość broni palnej". W międzyczasie pojawiły się doniesienia, iż w 2020 roku aktor miał prowadzić sektę w Rejkiawiku. "Nikt nie mógł mu się sprzeciwić" - zdradziła informatorka serwisu "Insider".vv

Kontrowersyjny aktor, który jak dotąd skutecznie wymykał się policji, został niedawno zlokalizowany przez funkcjonariuszy. Postawiono mu zarzuty włamania i kradzieży. "Po przeanalizowaniu nagrań z monitoringu i przesłuchaniu świadków policja uznała, że ma podstawy, by oskarżyć 29-letniego Ezrę Millera" - relacjonowała kilka dni temu stacja News10. Aktorowi wręczono nakaz stawienia się w sądzie. Rozprawa ma się odbyć 26 września.

Ezra Miller wreszcie zabrał głos

Najwyraźniej Miller uznał, że postawienie zarzutów to najwyższy moment, by zabrać głos. Wystosował bowiem oświadczenie, w którym po raz pierwszy odniósł się publicznie do zamieszania wokół jego osoby.

Przeżywając ostatnio czas intensywnego kryzysu zrozumiałem, że cierpię na złożone problemy ze zdrowiem psychicznym, dlatego postanowiłem rozpocząć proces leczenia. Chcę przeprosić wszystkich, których zaniepokoiłem swoim dotychczasowych zachowaniem. Zobowiązuję się do wykonania niezbędnej pracy, aby wrócić do zdrowego, bezpiecznego i produktywnego etapu życia stwierdził w oświadczeniu, które opublikowało "Variety".

Źródło pisma dodaje, że studio Warner Bros., które odpowiada za nadchodzący film "The Flash" z udziałem Millera, "w pełni popiera jego decyzję o szukaniu profesjonalnej pomocy". Premiera obrazu zaplanowana jest na 23 czerwca 2023 roku.

Ezra Miller: Wróżono mu wielką karierę

Gdy w 2011 roku Ezra Miller zagrał u boku Tildy Swinton w dramacie psychologicznym "Musimy porozmawiać o Kevinie" , wydawało się, że wrota Hollywood są przed nim otwarte na oścież. Jako demoniczny nastolatek, który świadomie manipuluje otoczeniem, stopniowo zmieniając życie swojej matki w koszmar, Miller zachwycił widzów i krytyków. Ci ostatni z miejsca okrzyknęli go objawieniem i wschodzącą gwiazdą kina. Za swoją błyskotliwą kreację był nominowany do nagród BIFA i Critics’ Choice, szybko dostał też propozycje kolejnych intrygujących ról. Dzięki występom w "Lidze sprawiedliwości" i popularnej serii "Fantastyczne zwierzęta" 29-letni dziś Miller ugruntował swoją pozycję w branży filmowej.

Świetnie zapowiadającą się karierę aktora mogą teraz zrujnować jego konflikty z prawem, o których media rozpisują się od miesięcy.



W czerwcu na wybryki Millera zareagowali włodarze wytwórni Warner Bros., która realizuje "The Flash" z jego udziałem. Oparta na serii komiksów wydawanych przez DC Comics produkcja opowiada o Barrym Allenie, który w wyniku niezwykłego zdarzenia zyskuje zdolność przemieszczania się z nadnaturalną szybkością. Jak donosi "Deadline", skandale z udziałem odtwórcy głównej roli skłoniły wytwórnię do podjęcia decyzji o zerwaniu z nim współpracy po premierze filmu. "Studio znalazło się w beznadziejnej sytuacji. Nawet jeśli nie pojawią się kolejne zarzuty, bo jest bardzo wątpliwe, że Ezra Millera nadal będzie grał główną rolę w kolejnych częściach. Najprawdopodobniej zastąpi go inny aktor" - ujawniło cytowane przez serwis źródło.



Ezra Miller: To koniec jego kariery?

9 sierpnia organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto poinformowali o tym, że filmem zamknięcia imprezy został wybrany biograficzny "Daliland" o życiu Salvadora Dalego. Główną rolę gra w nim dwóch aktorów - Ben Kingsley (dojrzały Dali) oraz Ezra Miller (młody Dali). Nazwiska tego drugiego aktora próżno jednak szukać w materiałach promujących film wyreżyserowany przez Mary Harron.

Nie wiadomo jednak, czy to właśnie skandale z udziałem aktora są powodem usunięcia jego nazwiska z materiałów promujących film na festiwalu w Toronto. Jak zapewnia portal "Deadline", sceny z artystą nie zostały wycięte z biograficznego "Daliland".

O występie Millera w filmie "Daliland" mówiła w ubiegłym roku reżyserka filmu, Mary Harron ( "American Psycho" ). "Zaczynamy przyglądać się Dalemu w latach 70. ubiegłego wieku. Pojawiają się też retrospekcje z młodszym Dalim granym przez Ezrę Millera, które zostały nakręcone niczym stary film. Ten format naprawdę mnie podekscytował. Ezra miał trzy dni pomiędzy zakończeniem zdjęć do 'Fantastycznych zwierząt' i rozpoczęciem zdjęć do 'Flasha' i nalegał, że się pojawi i wystąpi w moim filmie. Cała historia opowiedziana została oczami Nicka Carrawaya, który był asystentem Dalego i świadkiem wszystkiego" - powiedziała Harron w rozmowie z portalem "Deadline".

"Jesteśmy podekscytowani tym, że podczas naszego festiwalu odbędzie się premiera filmu 'Daliland' Mary Harron. Jesteśmy dumni z tej Kanadyjki, która przeniosła swoje osobliwe badania ikonicznych ekscentryków na scenę światową. Portretując dziki związek Salvadora Dalego i jego partnerki Gali, Harron potrafi sprawić, że jej kino jest interesujące i wciągające" - powiedział CEO festiwalu w Toronto, Cameron Bailey.

Premiera filmu "Daliland" podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto została zaplanowana na 17 września tego roku. W pozostałych rolach występują w nim Barbara Sukowa , Rupert Graves , Alexander Beyer , Andreja Pejic, Mark McKenna, Zachary Nachbar-Seckel, Avital Lvova oraz Suki Waterhouse . Autorem scenariusza filmu jest John C. Walsh ("Ed's Next Move").