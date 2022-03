Aktor groził ludziom

Jak podaje raport sporządzony przez funkcjonariusza lokalnej policji Kennetha Quiocho, aktor miał wkroczyć do sypialni pary i zacząć im grozić. Oboje poszkodowani twierdzą też, że Miller ich okradł - miał im zabrać m.in. portfel i paszporty. Do zdarzenia doszło zaledwie kilka godzin po tym, jak gwiazdor opuścił areszt, do którego trafił po awanturze wywołanej w jednym z lokalnych barów. Ezra Miller został wyprowadzony przez policję z pokoju napadniętej pary, ma też zakaz zbliżania się do nich. Czeka go też proces, bo ofiary napasci już złożyły pozew.

Do opisywanej w raporcie i pozwie sądowym sytuacji doszło w jednym z hosteli w miejscowości Hilo. Jak poinformowała jego właścicielka, Miller pojawił się tam przed pięcioma dniami, a para, która teraz go oskarża, pozwoliła mu zamieszkać razem z nimi. Właścicielka twierdzi, że nie miała pojęcia, kim jest Miller. Odkryła to dopiero wtedy, gdy inni goście hostelu zaczęli robić sobie z nim zdjęcia.

Sądowy zakaz zbliżania się do oskarżającej Millera pary został nałożony we wtorek 29 marca. Dzień wcześniej aktor został aresztowany w miejscowym barze. Miał tam wykrzykiwać wulgaryzmy, wyrwać mikrofon kobiecie śpiewającej karaoke, a także rzucić się na mężczyznę grającego w rzutki. Aktora miała zdenerwować śpiewana piosenka "Shallow" Lady Gagi i Bradleya Coopera. W efekcie interwencji policji Miller trafił do aresztu, z którego zaraz wyszedł po wpłaceniu 500 dolarów grzywny.

Nie wiadomo, od kiedy Ezra Miller przebywa w Hilo na Hawajach. Oficer Quiocho twierdzi, że od 7 marca policja odebrała aż dziesięć telefonów dotyczących zachowania aktora.

