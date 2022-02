Zbigniew Pernej zmarł 25 grudnia. Ukochany mąż Ewy Szykulskiej został pochowany 10 stycznia 2022 roku na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej. Spoczął w rodzinnym grobie.

Ewa Szykulska pożegnała męża wzruszającym wpisem w nekrologu.

25 grudnia 2021r. zmarł mgr inż. Zbigniew Pernej. Mój ukochany MĄŻ. Przez kilkadziesiąt lat ochraniał mnie miłością. Przy Nim czułam się bezpieczna i potrzebna. Jego pasją była praca. Był człowiekiem codziennej, bezinteresownej pomocy dla nas wszystkich. Jak wytrzymać Twoją nieobecność kochany? Twoja Ewa

Zbigniew Pernej był inżynierem zajmującym się motoryzacją i stronił od show-biznesu. "Przy ludziach on mówi do mnie Ewa, a ja do niego Zbyszek. Natomiast kiedy jesteśmy sami, zwracamy się do siebie bezimiennie. Mąż ma na imię tak samo jak mój tata, a ojciec był jeden, wyjątkowy. Zbigniew nie przeszłoby mi przez pyszczydło" - opowiadała jakiś czas temu aktorka w wywiadzie dla "Tele Tygodnia".



"Ale nie traktuję go jak ojca. On jest moim mężczyzną. Mówię do niego Franek, Piotruś albo Misiek. Wygodne, bo gdyby ich było więcej, człowiek się nie pomyli. Jesteśmy ze sobą ponad 40 lat. Nawet nie wiem, ile dokładnie. Słowo daję! Mam taki stary dowód, do którego zaglądam, żeby sprawdzić. Zważywszy, że to moje drugie małżeństwo, trochę się tych lat już uciułało" - dodała Ewa Szykulska.



