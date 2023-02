Budowę Kliniki Budzik dla dorosłych w Warszawie pierwsza dama objęła honorowym patronatem.

Podczas uroczystego otwarcia kliniki Agata Kornhauser-Duda podkreśliła, że klinika powstała z potrzeby kompleksowego wsparcia osób dorosłych w śpiączce i dzięki "ogromnej determinacji" prezes Fundacji "Akogo?" Ewy Błaszczyk .

"Bardzo się cieszę, jako honorowa patronka, że dzisiaj wspólnie możemy dzielić radość, nadzieję i satysfakcję, które wiążą się z otwarciem Kliniki Budzik dla dorosłych na warszawskim Bródnie" - powiedziała pierwsza dama.

Zaznaczyła, że fundacja wraz z współpracującymi z nią środowiskami stworzyła "kompleksowy model pomocy pacjentom w śpiączce". "Bardzo cieszę się, że do pionierskiej kliniki Budzik dla dzieci, działającej w Międzylesiu, dołącza dzisiaj Budzik dla dorosłych na warszawskim Bródnie" - dodała małżonka prezydenta.

Zdjęcie Pierwsza dama RP Agata Kornhauser-Duda na otwarciu Kliniki "Budzik" dla dorosłych przy Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. / Tomasz Gzell / PAP

Podkreśliła, że cały czas w dziedzinie robione są postępy. "Jest duża szansa na to, że będzie coraz więcej osób wybudzonych. Śpiączkę można przezwyciężyć, ważne tylko, żebyśmy byli konsekwentni w wysiłkach i działaniach. Myślę, że Budzik przede wszystkim łączy nas w taką wspólnotę empatii i solidarności z pacjentami w śpiączce" - zakończyła.

Już ponad 100 wybudzonych osób

Głos zabrał również wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, który przypomniał, że już cztery lata temu Fundusz Sprawiedliwości zadecydował o dofinansowaniu fundacji. "Jednym z trzech zadań Funduszu to pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Wiemy, że ponad połowa dorosłych osób, które trafiają do kliniki to są właśnie zazwyczaj ofiary wypadków czy pobić" - wskazał.

Ocenił, że walka, jaką toczy Ewa Błaszczyk i jej fundacja "Akogo" jest zwycięska, bo już ponad 100 osób zostało wybudzonych. "To za każdym razem jest ta wielka radość dla osób najbliższych, ale też dla nas wszystkich" - dodał.

Podczas konferencji przekazano również, że szefem zespołu medycznego Kliniki Budzik dla dorosłych został prof. Wojciech Maksymowicz.

"Jesteśmy gotowi. Zespół ponad 50 osób został pozyskany. To są dobrzy profesjonaliści, wiele pielęgniarek, fizjoterapeutów, neurologopedów, psychologów, farmakolog, farmaceuta. To grono poszerzone będzie jeszcze o opiekunów chorych" - zaznaczył prof. Maksymowicz dodając, że zespół będzie pracował wraz z rodzinami pacjentów kliniki, by "jak najwięcej osób przeciągnąć na stronę kontaktu z otoczeniem".

Ewa Błaszczyk: 20 lat Fundacji "Akogo?"

Sama prezeska Fundacji Ewa Błaszczyk podczas konferencji przypomniała, że niejako spiritus movens całego przedsięwzięcia był wypadek jej córki Oli, która przed laty, w wieku 6 lat, łykając tabletkę, zapadła w śpiączkę. "Nie było takich struktur w Polsce, trzeba było je stworzyć. Dzisiaj już są, są w koszyku świadczeń gwarantowanych NFZ. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy są z nami bez względu na to czy świeci słońce, czy jest burza z piorunami, tym wszystkim, którzy byli z nami przez te 20 lat" - powiedziała.

Zdjęcie Prezes Fundacji "Akogo?" Ewa Błaszczyk-Janczarska na otwarciu Kliniki "Budzik" dla dorosłych przy Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie / Tomasz Gzell / PAP

Fundacja "Akogo?", która odpowiedzialna jest za organizację budowy Kliniki Budzik, od 19 lat zajmuje się systemowym rozwiązywaniem problemów osób w śpiączce. Nowo wybudowana klinika to trzypiętowy budynek o powierzchni 3800 m kw. W placówce tej dorośli pacjenci w stanie śpiączki po urazach neurologicznych otrzymają pomoc - będą hospitalizowani, leczeni i rehabilitowani. W klinice wykonywane mają być pionierskie zabiegi medyczne i rehabilitacyjne.

Wzorcem Kliniki Budzik dla dorosłych jest uruchomiona w 2013 roku przez Fundację "Akogo?" Klinika Budzik dla dzieci.

Rocznie w Polsce zapada w śpiączkę ponad 600 osób, w tym około 150 dzieci. Ponad połowa to ofiary przestępstw - najczęściej drogowych, sporą grupę stanowią też ofiary przemocy.