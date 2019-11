Etiuda&Anima 2019 zakończona. Do kogo powędrowały nagrody?

Zakończył się 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima. W sobotę, 23 listopada, wieczorem w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie odbyła się finałowa gala, podczas której rozdano nagrody.

Grand Prix - Złoty Dinozaur: Kadr z filmu "Ostrom" (Oblężenie), reż. István Kovács /materiały prasowe

"Bardzo was proszę, nie chciejcie być reżyserami, chciejcie robić bardzo dobre filmy" - zaapelował do młodych twórców podczas finałowej gali reżyser filmowy Janusz Zaorski, przewodniczący jury.

Reklama

Wieczornej gali (23 listopada) w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie, oprócz ogłoszenia laureatów i rozdania nagród, towarzyszyła projekcja zwycięskich filmów.

Do konkursu jury zakwalifikowano 29 filmów z 15 krajów oraz 67 animacji z ponad 30 państw. W tegorocznym konkursie znalazły się filmy studentów i profesjonalnych twórców zrealizowane w latach 2017-2019.

Oto werdykt 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima!

KONKURS ETIUDA

NAGRODY JURY:

Jury 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima w składzie: Janusz Zaorski (przewodniczący), Zoel Aeschbacher, Eugenio Attanasio, Chris Hunt, Andrzej Pągowski po obejrzeniu 29 filmów konkursowych przyznało nagrody:

Grand Prix - Złoty Dinozaur - "Ostrom" / Oblężenie / A Siege, reż. István Kovács, Węgry 2018, University of Theatre and Film Arts of Budapest

Srebrny Dinozaur - "Krasiwo żit" / Żyć pełnią życia / Living It Up, reż. Yaroslav Lebedev, Rosja 2019, Moscow Film School

Brązowy Dinozaur - "Das Mensch" / Obiecanki cacanki / Pinky Promise, reż. Sophie Linnenbaum, Niemcy 2019, Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf

Wyróżnienia:

1) dla Vedrany Božinović za wspaniale zagraną w filmie "Ostrom" / Oblężenie / A Siege, reż. István Kovács, Węgry 2018, University of Theatre and Film Arts of Budapest - rolę kobiety, która jak Kariatyda dźwiga na swoich barkach brzemię wojny

2) dla Andrzeja Waldena za rolę w filmie "Krzyżówka" / The Crossword, reż. Jan Bujnowski, Polska 2019, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi - gdzie skrzyżował umiejętności aktorskie z mądrością odgrywanej postaci

3) dla Weng Zhongwei za scenariusz filmu "Blowing in the Wind" / Papierowy samolot, reż. Saito Chong, Tajwan 2019, NTUA Department of Motion Picture - za wrażliwość w ukazaniu dojrzewania do dorosłości

4) dla Antoniego Komasy-Łazarkiewicza za muzykę do filmu "Ukąszenie" / Bitten, reż. Helena Oborska, Polska 2019, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi - za zbudowanie klimatu i atmosfery, pogłębiających temat filmu

5) dla Marzeny Wojciechowskiej za kostiumy do filmu "Fascinatrix", reż. Justyna Mytnik Polska 2018, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi - za wyjątkowo oryginalne kostiumy, dzięki którym przenosimy się w opowiadaną historię

Wielki Niedoceniony

Nagroda Dyrektora Artystycznego Bogusława Zmudzińskiego:

"Życie ze śmierci" / A Life from Death, reż. Tuuli Teelahti, Finlandia 2017, ELO Film, School Helsinki

NAGRODY POZAREGULAMINOWE

Nagroda Jury Międzynarodowej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych (Fédération Internationale des Ciné Clubs - FICC). Jury w składzie Sylwia Hamerska, Nora Kruse, Madhurima Barua Sen przyznało nagrody:

Don Kichot - "Ostrom" / Oblężenie / A Siege, reż. István Kovács, Węgry 2018, University of Theatre and Film Arts of Budapest



Special mention - "Tot het einde van de wereld" / Do końca świata / Till the End of the World, Holandia 2018, Nederlandse Filmacademie, reż. Florence Bouvy

Nagroda w postaci aportu rzeczowego w wys. 5 000 PLN dla autora najlepszych zdjęć w gronie polskich etiud studenckich, ufundowana przez firmę Heliograf: Fryderyk Potoczek, "Lolo", reż. Michał Piotrowski, Polska 2019, Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego

Nagroda jury studenckiego: "Ostrom" / Oblężenie / A Siege, reż. István Kovács, Węgry 2018, University of Theatre and Film Arts of Budapest

Uzasadnienie: Za precyzyjną narrację dramaturgiczną, w której autor zdołał opowiedzieć o rzeczach najistotniejszych za pośrednictwem oszczędnych, lecz niebanalnych narzędzi filmowych. Na najwyższą pochwałę zasługuje, tak ważny aktualnie, autorski humanizm, objawiający się w umiejętności dostrzeżenia intymnych dramatów ludzkich w świecie pełnym nieludzkiego traktowania, a również artystycznej etyce, zwracającej honor wszelkim ofiarom działań wojennych w Sarajewie.

Nagroda publiczności:

"Krasiwo żit" / Żyć pełnią życia / Living It Up, reż. Yaroslav Lebedev, Rosja 2019, Moscow Film School

"Tot het einde van de wereld" / Do końca świata / Till the End of the World, reż. Florence Bouvy, Holandia 2018, Nederlandse Filmacademie



KONKURS ANIMA

NAGRODY JURY:

Jury w składzie: Igor Kovalyov, Jacek Adamczak, Frank Braun, Jayne Pilling, Morten Tšinakov po obejrzeniu 67 filmów konkursowych przyznało następujące nagrody:

Grand Prix - Złoty Jabberwocky - "Movements" / Ruchy, reż. Dahee Jeong, Korea Południowa 2019

Srebrny Jabberwocky - "Lola zhivaya kartoshka" / Lola, żyjący ziemniak / Lola the living potato, reż. Leonid Shmelkov, Rosja, Francja 2018

Brązowy Jabberwocky - "Schovka" / Zabawa w chowanego / Hide N Seek, reż. Barbora Halířová, Czechy 2019

Specjalny Złoty Jabberwocky (dla najlepszej etiudy studenckiej w konkursie ANIMA 2019 + 2 000 PLN) - "La Plongeuse" / Nurek / The Diver, reż. Iulia Voitova, Francja 2018

Zdjęcie Grand Prix - Złoty Jabberwocky: Kadr z filmu "Movements" (Ruchy), reż. Dahee Jeong / materiały prasowe

Wyróżnienia:

"Castle" / Zamek, reż. Ryotaro Miyajima, Japonia 2019

"Entre sombras" / Między cieniami / Between the shadows, reż. Mónica Santos, Alice Guimarães, Portugalia, Francja 2018

"Matches" / Zapałki, reż. Géza M. Tóth, Węgry 2019



Wielki Niedoceniony

Nagroda Dyrektora Artystycznego Bogusława Zmudzińskiego:

"Fizyka smutku" / The Physics of Sorrow, reż. Theodore Ushev, Kanada

NAGRODY POZAREGULAMINOWE:

Nagroda SFP w wysokości 5 000 PLN dla reżysera najlepszego polskiego filmu animowanego: Jolanta Bańkowska za film "Story", Polska 2018

Nagroda jury studenckiego: "Roughhouse", reż. Jonathan Hodgson, Francja, Wielka Brytania 2018

Nagroda publiczności: "Entre sombras" / Między cieniami / Between the shadows, reż. Mónica Santos, Alice Guimarães, Portugalia, Francja 2018