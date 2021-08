​Ethan Hawke: Robin Williams go nienawidził?

Podczas 55. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach Ethan Hawke wspominał początki swojej kariery. Zwłaszcza współpracę z Robinem Williamsem. Hawke zdradził, że na planie "Stowarzyszenia umarłych poetów" był przekonany, że Williams - oględnie mówiąc - nie darzy go sympatią.



Wideo "Stowarzyszenie umarłych poetów" (1989): Trailer

"Myślałem, że Robin mnie nienawidzi. Miał w zwyczaju robić mnóstwo żartów na planie. Będąc wtedy 18-latkiem, uznawałem to za niewiarygodnie irytujące. Choć mnie nic z tych rzeczy nie bawiło, on i tak nie przestawał" - co, jak wspomina aktor powodowało jedynie, że uprzedzał się do niego jeszcze bardziej.

Reklama

Wszystko się jednak zmieniło, kiedy to bardziej doświadczony kolega z planu pomógł mu podpisać kontrakt ze swoim pierwszym agentem. "Zadzwonił, mówiąc: 'Robin Williams powiedział, że sobie świetnie poradzisz'" - wspomniał.

Mimo wcześniejszych uprzedzeń, po latach aktor wyznał, że to dzięki Williamsowi odczuł, jak wyjątkowy zawód uprawia. "To Robin pozwolił mi zasmakować tego, jak wspaniałe może być aktorstwo, jak pięknym i wyzwalającym może być doświadczeniem" - stwierdził gwiazdor "Dnia próby".



Robin Williams: Życie po życiu 1 / 10 We wtorek, 11 sierpnia 2015, mija dokładnie rok od samobójczej śmierci Robina Williamsa. Dzień po odnalezieniu ciała artysty porucznik Keith Boyd z biura koronera hrabstwa Marin ujawnił okoliczności śmierci Williamsa. Aktor powiesił się za pomocą paska. Na jego lewym nadgarstku odkryto także kilka nacięć, które zrobione były leżącym w pobliżu nożem. Sekcja zwłok wykazała również, że 63-letni aktor cierpiał na schorzenie zwane "otępieniem z ciałami Lewy'ego" - jest to ciężka choroba neurologiczna, będącą drugą po Alzheimerze przyczyną otępienia wśród pacjentów. Ponadto aktor miał zmagać się z bezsennością oraz nadmiernym pobudzeniem. To też mogło powodować - według lekarzy - objawy paranoi. Źródło: Getty Images Autor: Michael Loccisano udostępnij

Czytaj również: Robin Williams: Wypędzić demony