Robin Williams: Wypędzić demony

To była jedna z największych strat dla kinematografii ostatnich lat. 21 lipca Robin Williams, wybitny aktor komediowy i dramatyczny, skończyłby 70 lat.

Robin Williams /Dave Hogan /Getty Images

63-letni Robin Williams został 11 sierpnia 2014 roku znaleziony martwy w swojej posiadłości w Kalifornii. Badania wykazały, że było to samobójstwo. Dzień później, na specjalnej konferencji prasowej, porucznik Keith Boyd z biura koronera hrabstwa Marin ujawnił okoliczności śmierci Williamsa, którego ciało zostało znalezione przez asystenta aktora. Dzięki temu wiemy, że artysta powiesił się za pomocą paska. Na jego lewym nadgarstku odkryto także kilka nacięć, które zrobione były leżącym w pobliżu nożem.



"Patrząc na świat, widzisz, jak przerażający potrafi czasami być i wciąż próbujesz walczyć z tym strachem. Komedia może pomóc sobie z nim poradzić, powoduje, że nie czujesz się nim sparaliżowany. Dzięki niej możesz wypędzić demony i sobie z nimi poradzić. To właśnie robię, kiedy gram" - mówił Williams w jednym z wywiadów.

Zostać komikiem

Robin Williams zaczynał przygodę z aktorstwem od występów w roli komika. Jako jeden z dwóch uczniów prestiżowej szkoły Juilliard dostał się pod skrzydła weterana aktorstwa i wybitnego producenta Johna Housemana, który opracowywał z nim podstawy aktorskiej wymowy. Drugim z uczniów był Christopher Reeve, późniejszy odtwórca roli Supermana i długoletni przyjaciel Williamsa. Przygoda Williamsa z Juilliard trwała jednak tylko trzy lata, młody aktor od szkolnych ław wolał telewizyjną praktykę. Szybko załapał się do produkowanego przez stację NBC "The Richard Pryor Show".

Zanim Robin Williams rozpoczął przygodę z kinem, był gwiazdą telewizyjnego serialu komediowego "Mork i Mindy", emitowanego w latach 1978-1982. Na planie towarzyszyła mu Pam Dawber.

Prawdziwym wyzwaniem była jednak rola w serialu "Happy Days" w reżyserii Garry'ego Marshalla ("Pretty Woman"). Williams, który wcielał się w postać kosmity Morka, mógł do woli folgować swojej tendencji do improwizacji, szlifując przy okazji charakterystyczną dla późniejszej kariery "grę mimiczną". Postać Morka spotkała się z tak żywiołową reakcją widowni, że z miejsca powzięto decyzję o nakręceniu spin-offu "Mork and Mindy".

Jego pasją była jednak scena, dzięki telewizji HBO mógł na przełomie lat 70. i 80. realizować się w formacie stand-up comedy, podpisując swym nazwiskiem trzy autorskie programy: "Off The Wall" (1978), "An Evening with Robin Williams" (1982) oraz "Robin Williams: Live at the Met". W tym czasie poznał Johna Belushiego, który stał się jego nieodłącznym kompanem i towarzyszem narkotykowych wyskoków. Robin Williams był obok Roberta De Niro ostatnią osobą, która widziała Belushiego feralnego dnia w 1982 roku, kiedy aktor przedawkował narkotyki.