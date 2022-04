Simu Liu podzielił się tą refleksją po obejrzeniu drugiego odcinka serialu "Moon Knight", w którym bohater grany przez Ethana Hawke'a zwraca się do jednej ze swoich wyznawczyń właśnie w języku mandaryńskim. "No dobra, Arthur Harrow powinien zwolnić swojego nauczyciela języka mandaryńskiego" - napisał na swoim koncie na Twitterze kanadyjski aktor chińskiego pochodzenia.

Jego opinię poparło wielu internautów. "Dokładnie! Hej, Marvel Studios, co z wami? Co tu się wydarzyło? W odcinku nie padły żadne słowa, które byłyby w języku mandaryńskim/chińskim". "Jako ktoś, kto uczy się języka mandaryńskiego od dawna, byłem bardzo zdezorientowany podczas oglądania tej sceny. To nie był mandaryński. Co zresztą było dziwne, bo w 'Shang-Chi i legendzie dziesięciu pierścieni' MCU dobrze poradziło sobie z mandaryńskim" - czytamy we wpisach niektórych z nich.

Reklama

Znalazły się jednak także osoby, które bronią Ethana Hawke'a przed zarzutami purystów językowych. "Simu Liu wcale się nabija z Ethana Hawke'a za to, że próbował. Mówi tylko, że potrzebuje lepszego nauczyciela" - napisał jeden z internautów.

Wideo Marvel Studios’ Moon Knight | Official Trailer | Disney+

Twórcy serialu "Moon Knight" położyli duży nacisk na dbałość o szczegóły, głównie jeśli chodzi o pokazanie kultury Egiptu, która często według nich do tej pory była pokazywana skandalicznie. Reżyser pilotowego odcinka, Egipcjanin Mohamed Diab nazwał "hańbą" to, jak jego ojczyznę zaprezentowano w filmie "Wonder Woman 1984" . Stwierdził, że przedstawianie obcych kultur w hollywoodzkich filmach jako egzotyczne, dehumanizuje przedstawicieli tych społeczności.

Zobacz również:

Will Smith zawieszony przez Akademię na 10 lat!

Polski erotyk na Netfliksie! Jest pierwszy zwiastun!

Agnieszka Holland ostro o wybitnym reżyserze! "Putinowska onuca"!