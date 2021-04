"Eternals": To nie Chloé Zhao zmontowała film

Jej nazwisko nie schodzi z ust fanów kina na całym świecie od momentu premiery "Nomadland". Reżyserka tego nagrodzonego Oscarem dla najlepszego filmu roku obrazu, szybko nie da o sobie zapomnieć. Już 5 listopada do kin trafi bowiem jej najnowszy film - komiksowe widowisko Marvela zatytułowane "Eternals". Chloé Zhao, która sama zmontowała swój oscarowy film, tym razem oddała montaż "Etrernals" w ręce Dylana Tichenora i Craiga Wooda.

Chloé Zhao na tegorocznej gali oscarowej /Chris Pizzello-Pool /Getty Images

Dylan Tichenor to stały współpracownik Paula Thomasa Andersona ("Boogie Nights", "Aż poleje się krew", "Nić widmo"). Na koncie ma też udział w innych, głośnych produkcjach takich jak m.in. "Tajemnica Brokeback Mountain" Anga Lee, "Niezniszczalny" M. Nighta Shyamalana czy "Wróg numer 1" Kathryn Bigelow. Za swoją pracę Tichenor dwukrotnie nominowany był do Oscara. Praca przy filmie "Eternals" to jego debiut przy komiksowej produkcji Marvela.



Dużo większe doświadczenie w robieniu filmów za setki milionów dolarów ma drugi montażysta filmu "Eternals", czyli Craig Wood. Dla Marvela pracował już przy dwóch częściach "Strażników Galaktyki", a także przy filmie "Ant-Man i Osa". Wcześniej zmontował m.in. trzy pierwsze części "Piratów z Karaibów".

Informację o tym, że nie nie będzie samodzielnie montować filmu "Eternals", Chloé Zhao potwierdziła w rozmowie z portalem "Variety". "Pracuję z dwoma niewiarygodnymi montażystami, Woodem i Tichenorem. Nauczyli mnie tak dużo. Byli bardzo cierpliwi, bo wiedzieli, że to pierwszy raz w mojej karierze, kiedy w ten sposób współpracuję z montażystami. Pomogli mi w znalezieniu języka, byśmy mogli się ze sobą porozumieć" - powiedziała reżyserka. I przyznała, że film "Eternals" jest już prawie gotowy. "To jak z rzeźbieniem. Nie potrafisz przestać. Rzeźbisz i rzeźbisz, aż ktoś ci powie, że już wystarczy" - śmieje się Zhao.

Film "Eternals" opowiada o nowej grupie superbohaterów w Kinowym Uniwersum Marvela. To kosmici, którzy w tajemnicy żyją na Ziemi od tysięcy lat. Po zdarzeniach, które pokazano w filmie "Avengers. Koniec gry", muszą jednak wyjść z ukrycia. Nieoczekiwana tragedia skłania ich do tego, by przeciwstawić się najstarszym wrogom ludzkości - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu Zhao. W rolach głównych występują w nim Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Kit Harington, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry oraz Dong-seok Ma.