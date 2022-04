"Epoka Lodowcowa" to seria filmów animowanych, która porusza do łez widzów w każdym wieku. Pierwsza część produkcji pojawiła się w 2002 roku i szybko zdobyła uznanie w całej Polsce. Wszystko za sprawą kultowej już roli Cezarego Pazury , który wcielił się w dobrze znanego leniwca Sida. Niestety, wszystko, co dobre, musi się kiedyś skończyć. Po 35 latach studio odpowiedzialne za stworzenie "Epoki" zakończyło działalność.

"Epoka Lodowcowa". Wzruszające pożegnanie Wiewióra z widzami

Widzowie z uśmiechem na twarzy śledzili losy Wiewóra, który był w ciągłym pościgu za żołędziem. W trakcie nierównej pogoni Scrat, bo tak nazywa się kultowa postać, sprowadzał katastrofy nie tylko na siebie, ale i na głównych bohaterów. Pracownicy Blue Sky Studios, które przestało istnieć, przygotowali dla fanów "Epoki Lodowcowej" pożegnalne wideo. Po dwudziestu latach pechowa wiewiórka w końcu dopadła upragniony smakołyk i z lekkim zaskoczeniem mogła zjeść "ostatni posiłek", bez żadnych przeciwności losu. Wzruszające pożegnanie kultowego Wiewióra można obejrzeć w krótkim 34-sekundowym filmie pt. "The End", który pojawił się na YouTube.

W ostatnich dniach Blue Sky Studios mały zespół artystów zebrał się, by stworzyć jeden, ostatni obraz. Ten film to pożegnanie - pożegnanie na naszych własnych warunkach przekazali twórcy "Epoki Lodowcowej".

"Ice Age: Scrat Tales" – ostatnie przygody Wiewióra

Ostatnim projektem stworzonym przez Blue Sky Studios jest serial "Ice Age: Scrat Tales", którego głównym bohaterem jest kultowy Wiewiór. Produkcja miała swoją premierę 13 kwietnia na platformie Disney+. Wiele wskazuje na to, że przygody Scrata trafią także do polskiej odsłony serwisu, która będzie dostępna od 14 czerwca. Co ciekawe, w serialu Wiewior musi sprawdzić się w roli ojca!

